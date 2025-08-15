El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La actriz de 'La que se avecina' que estuvo «en busca y captura» tras dar positivo en un control de alcoholemia

Cristina Medina revela que de joven «bebía conduciendo» y cuando un juez le retiró el carné y le prohibió salir del país, se fue a Londres

A.M.

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:19

Pocas veces un personaje famoso se sincera de tal forma que revela hasta los episodios más oscuros de su vida. Ayer lo hizo la actriz Cristina Medina en el programa 'YAS Verano', de Antena 3. La intérprete, muy conocida por dar vida a Nines en 'La que se avecina', confesó que durante su juventud estuvo «en busca y captura» tras dar positivo en un control de alcoholemia.

La conversación entre Medina y Pepa Romero -la presentadora que sustituye a Sonsoles Ónega- discurría en tono de broma hasta que la actriz se puso seria y confesó uno de sus pecados de adolescente. Antes de ir a Londres para estudiar Arte Dramático, a Medina le pillaron conduciendo bajo los efectos del alcohol. Según contó ayer la protagonista, era Nochevieja y además de recibir una cuantiosa multa acabó sentada delante del juez.

«Se lió gorda y me quitaron el carnet. Tuve un juicio y entonces me dijo el abogado que no me podía ir de España«, comenzó diciendo. «Yo me quería ir a Londres y me decía que si me iba me ponían en busca y captura... Yo pensaba que era muy peliculero, y me fui», afirmó para sorpresa de Pepa Romero, que no daba crédito.

«¿Pero sigues en busca y captura?», le preguntó la presentadora. Medina la tranquilizó: «No hombre. Estoy limpia, yo ahora mismo tengo todos los puntos del carné».

La aventura de la intérprete en Londres también fue de película. Según desveló anoche pasó cuatro meses en la capital ingresa sin ningún tipo de ingreso. «Sobreviví como pude, robaba en los supermercados, me colaba en el metro...», confesó. Romero difícilmente podía aguantarse la risa. «¿Es broma no?», preguntó. Pero no. «Qué coño broma ni broma... Madre mía, si no tenía ni un duro, solo me quedaba robar y eso», se defendió la actriz.

