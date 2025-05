La actriz Amber Heard anuncia que ha sido madre de gemelos en España

Leire Moro Lunes, 12 de mayo 2025, 09:46 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

Tras más de un año de silencio en sus redes sociales, Amber Heard ha anunciado que ha sido madre de gemelos. La actriz, exmujer de Johnny Depp, ya tenía una niña de cuatro años llamada Oonagh Paige y hace unos días ha dado la bienvenida a un niño al que ha llamado Ocean y a una niña llamada Agnes.

Aunque la actriz publicó la noticia a través de sus redes sociales, una portavoz de Heard ha expresado en la revista 'People' que «Amber está encantada de dar la bienvenida a los gemelos y completar así su familia». Asegura que «ella y los bebés están disfrutando de cada momento». La intérprete, afincada en España desde 2022, ha aprovechado que era el Día de la Madre en algunos países para dar la gran noticia.

«Este año estoy exultante más allá de las palabras al celebrar la culminación de la familia que he luchado por construir durante años», escribió. «Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a los gemelos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean me tienen las manos (y el corazón) llenos», añadió.

Una vida en Madrid

Heard reside en Madrid desde 2022, después de que finalizasen los mediáticos juicios con su exmarido Johnny Depp. En unas declaraciones a la 'NBC', ese mismo año, afirmó que se encontraba centrada en su familia y disfrutando de una vida más tranquila lejos de los focos. «Ahora puedo ser madre a tiempo completo, sin tener que alternar con llamadas de abogados», confesó entonces. Su entorno más cercano también ha destacado su implicación como madre. El director Connor Allyn, con quien trabajó en 'In the fire', la describió como «una madre entregada y feliz viviendo en España con su hija».

La protagonista de 'Aquaman' recordó también en su publicación cómo comenzó su maternidad en solitario en 2021, cuando nació Oonagh mediante gestación subrogada. «Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría estar más feliz… y ahora lo estoy, ¡por tres! Ser madre en solitario y en mis propios términos, pese a los desafíos de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida».

Amber Heard debutó en el cine a principios de los 2000 y fue ganando fama con títulos como 'Never Back Down', 'Zombieland' y 'The Rum Diary', donde conoció a Johnny Depp. Su papel más popular llegó con el personaje de Mera en 'Aquaman' (2018) y su secuela. Pese a la polémica mediática que la rodeó, ha seguido trabajando en cine independiente y en producciones internacionales, consolidando una carrera marcada tanto por sus papeles como por su activismo en temas de derechos de la mujer.

Acusaciones de maltrato mutuo

La actriz ha acaparado más portadas por su polémico matrimonio con el actor Johnny Depp que por su trayectoria profesional. Su conflictiva relación y su posterior divorcio, entre acusaciones de maltrato mutuo, les llevaron a protagonizar uno de los juicios más mediáticos de Hollywood.

Entre 2020 y 2022 protagonizaron varios juicios por difamación tanto en Reino Unido como en EEUU, que culminaron con sentencias mixtas y una posterior resolución fuera de los tribunales. En declaraciones posteriores, Heard aseguró que contaría a sus hijos lo sucedido «cuando sean mayores y tenga un significado». Según sus propias palabras, «hice lo correcto. Hice todo lo que pude para defenderme y decir la verdad».