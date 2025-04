Una de las actrices más conocidas de 'LQSA' revela la enfermedad que le atormentó: «Necesité ayuda»

A.M. Martes, 8 de abril 2025, 09:27 | Actualizado 09:42h. Comenta Compartir

Vanesa Romero vuelve a acaparar los titulares de la industria del cine. Acaba de lanzar su segundo corto como directora, 'Sexo a los 70' y la temática ya está dando que hablar. «Recibí la llamada de mi madre y pensé en cómo va la relación íntima entre mis padres. Empecé a tirar del hilo y me di cuenta de que ahí había un temazo que abordar», confiesa una de las actrices más conocidas de 'La que se avecina' en una entrevista con la revista 'Hola'.

El corto cuenta la historia de una mujer de 77 años que se queda viuda y gracias a un chantaje de su nieta, que le acuerda una cita a ciegas, recupera la pasión perdida. «No es lo mismo tener relaciones sexuales a los 20, a los 30 o los 40, que a los 70, pero creo que hay que normalizarlo», afirma Romero quien destaca «la perfección» de su trabajo. «Te puedo asegurar que el corto está todo milimetrado».

Vanesa Romero también aborda en su nueva novela 'A solas conmigo' la importancia de cuidar la salud mental. Ella también necesitó terapia en su momento, confiesa. «Tuve Covid persistente, no entendía qué me estaba pasando y necesité ayuda. A partir de ahí, creo que, al igual que vas al gimnasio, a veces necesitas tener herramientas para poder gestionarte y autorregularte», relata. La actriz dice estar ya recuperada del covid persistente. «El deporte me ha ayudado muchísimo.

La intérprete también cuenta que sufrió bullying en la escuela y que salió adelante gracias al apoyo de sus padres: «Ellos me ayudaron de alguna manera, pero es verdad que en ese momento no había las herramientas que hay ahora, o no sabíamos tanto como ahora. Luego tienes que colocar todo eso en tu cabeza, y no fue en ese momento, sino un poco más adelante, cuando empecé a acudir a terapia para intentar organizar mi cabeza».

Romero ya trabaja en su próxima aventura profesional. «Mi próximo reto es un largometraje. Tengo alguna propuesta ya encima de la mesa y estoy emocionada», concluye.