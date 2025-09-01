Uno de los actores originales de Harry Potter confirma su papel en la serie de HBO La producción ya ha comenzado el rodaje de las primeras secuencias

Es el único integrante del elenco original que repetirá en el castillo de Hogwarts. El actor Warwick Davis ha confirmado en sus redes sociales su participación en la serie de HBO como Profesor Filius Flitwick, el personaje al que dio vida en las ocho entregas de la saga de películas entre 2001 y 2011. En este nuevo formato, volverá a ponerse en la piel del profesor de Encantamientos. En la gran pantalla, también se encargó de encarnar al duende Griphook, aunque en la serie ese papel ha sido asignado a Leigh Gill.

«Estoy muy emocionado por compartir que volverá como profesor Flitwick en la serie de HBO de Harry Potter. Lo siento como un auténtico regreso a casa», anunciaba en sus redes sociales. En su publicación en Instagram, Davis confesaba que «Hogwarts siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón️». «Cuando me puse por primera vez la túnica del profesor Flitwick hace tantos años, jamás imaginé el viaje que este personaje y el mundo mágico me llevaría a emprender», añadía.

Y se despedía con un cariñoso mensaje para los seguidores de este mundo mágico. «Gracias a todos los fans que han mantenido viva la magia. ¡Estoy deseando verlos de vuelta en clase! ¡Por más aventuras en Hogwarts!». La serie ya ha comenzado a rodar sus primeras escenas y su estreno se prevé en 2027 en la plataforma HBO.

Warwick Davis no ha sido el único actor confirmado para la serie de Harry Potter por parte de HBO en las últimas horas. Al reparto se suman Elijah Oshin (Dean Thomas), Finn Stephens (Vincent Crabbe) y William Nash (Gregory Goyle). También Sirine Saba (Profesora Pomona Sprout), Richard Durden (Profesor Cuthbert Binns) y Bríd Brennan (señora Poppy Pomfrey).

Algunos de los primeros nombres en conocerse en su día fueron los de los jóvenes protagonistas. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán los nuevos Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. De esta manera, toman el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.