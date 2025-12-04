El actor vizcaíno que trabaja en una escape room en Madrid y protagoniza el anuncio de Navidad de la ONCE Aitor Arabiourrutia dejó hace tres años su Durango natal en busca de nuevas oportunidades en el mundo de la interpretación

Marina León Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:54 | Actualizado 19:51h.

«Madrid es una jungla para los artistas». Buscarse la vida en una ciudad nueva, lejos de los tuyos y con un horizonte lleno de incertidumbre es algo que, de primeras, da mucho vértigo, «pero ya sabía a lo que venía». Aitor Arabiourrutia dejó hace tres años su Durango natal en busca de nuevas oportunidades como actor.

Este vizcaíno de 35 años protagoniza el anuncio del Extra de Navidad de la ONCE. Estudió Periodismo en la UPV/EHU y se dio cuenta de que su pasión era el mundo de la interpretación, así que decidió formarse para ello. Aunque la mayoría de su trayectoria se centra en el teatro, también ha hecho sus pinitos en publicidad para empresas como Uber Eats, McDonald's o LaLiga Oreo.

A pesar de que acepta todos los proyectos que caen en sus manos y no se cierra a nada, «necesito otro trabajo para llegar a fin de mes», cuenta. Por lo que dedica parte de su jornada a trabajar en una escape room en la capital madrileña. También ha impartido clases de teatro y ha estado en un obrador. Hace un par de años «tenía varios trabajos y casi me cuesta la salud», lamenta.

«El teatro es más cercano y personal»

Sobre su participación en la última campaña de la ONCE, Aitor asegura que se ha sentido «muy a gusto» y que le han dejado algo de manga ancha para la improvisación. «Además, el código del anuncio se adapta bastante a mi estilo», reconoce. Es cierto que está totalmente adaptado a la vida en Madrid, pero cada vez que puede se escapa a Euskadi. Eso sí, este año gran parte de las navidades le tocará pasarlas en la capital «porque esos días hay mucho trabajo en la escape room», cuenta.

Arabiourrutia mira al futuro con optimismo. Aunque le gustaría conseguir un papel «en alguna ficción o peli de comedia», su prioridad es el teatro, «que me parece algo más cercano y personal», apunta. Por eso, entre un trabajo y otro, aprovecha siempre que puede para escribir y darle rienda suelta «a esos proyectos que por falta de tiempo dejamos guardados en el cajón».