El actor de 'Los Serrano' que ha confesado haber recaído en las drogas: «Volveré cuando me encuentre bien» Adrián Rodríguez ha compartido un comunicado en el que reconoce que debe continuar con su proceso de desintoxicación

Silvia Osorio Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:57 | Actualizado 08:10h.

La vida después de 'Los Serrano' no ha sido fácil para algunos de los actores que formaron parte del elenco de la famosa serie de Telecinco. Adrián Rodríguez, que interpretó a David, amigo de Guille y de Teté de quien estaba enamorado, ha confesado que ha vuelto a caer en las drogas. El actor, de 36 años, pensaba que estaba superando su adicción, pero ha reconocido que su proceso de desintoxicación debe continuar tras sufrir una recaída.

«Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo.. Tengo que reconocer que todo a sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento. Está vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto.. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte«, ha explicado Adrián en un comunicado compartido en Instagram.

El intérprete catalán formó parte de la emblemática ficción que, después de ocho temporadas en antena, en 2008 emitió su último capítulo, tan comentado entonces por reducir toda la trama a «un sueño». Después, Adrián participó en series como 'Física o Química' o 'El chiringuito de Pepe'.

En varias entrevistas, el actor reveló su adicción a las drogas, ya desde muy joven. «Empecé a consumir con 14-15 años. Empecé muy pronto en la tele y entonces me cree un personaje para ser más aceptado, para ser más chulillo, para estar más cerca de una chica que te gusta... Además, siempre he sido muy curioso y muy sensible. Todo me afectaba el doble. Con ese vacío que sientes recurres al consumo. Luego pasas de pasártelo bien a necesitarlo», relató hace varios años.

«Completamente incomunicado»

En su mensaje publicado en Instagram, el actor señala que necesita alejarse de las redes sociales y pide perdón a sus seres queridos y a todos aquellos a los que les haya podido ocasionar cualquier problema debido a la recaída que ha sufrido en este proceso de superación de drogas: «Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte. Adri», zanja el intérprete catalán.

