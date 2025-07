Un actor de 'Machos Alfa', padrino de Urduliz en el 'Grand Prix'

A.M. Domingo, 13 de julio 2025, 15:26 Comenta Compartir

Urduliz ya ha disputado su duelo en el 'Grand Prix' contra los valencianos de L'Olleria. El resultado se sabrá mañana a partir de las 22.30 horas cuando La 1 emita el programa de la vaquilla de Ramón García. Los vizcaínos han estado muy bien acompañados. A los mandos del equipo azul, color que luce Urduliz, han estado su alcaldesa Itziar Iratzagorria (EH Bildu) y el actor de 'Machos Alfa', Fernando Gil, designado padrino de la localidad vizcaína.

En el equipo contrario ha estado la artista Rozalén, que ha hecho de madrina con los valencianos. La cantante ha presumido en sus redes sociales de lo mucho que ha disfrutado durante la grabación del programa. «De los días que más me he reído de la vida. (No me gusta perder ni al parchís)», ha asegurado.

Rozalén está muy ilusionada con salir en el 'Grand Prix', tanto que le ha advertido a su madre de que ponga La 1 mañana (por este lunes) a partir de las diez de la noche. «¡¡¿¿Puede hacerme más ilusión??!!», se pregunta.

Al programa no le faltarán las clásicas pruebas. Estará la tradicional piscina con sus 'Troncos locos', 'La patata caliente', 'Los bolos' o 'El diccionario'. Tampoco faltarán los tartazos, el futbolín humano de 'Champions Prix', los divertidos 'Pingüinos matemáticos', los desafíos intergeneracionales o las frenéticas yincanas.

Para que Urduliz se cuele en las semifinales debe ganar ante L'Olleria y esperar resultados. De los cinco duelos de la fase previa solo cuatro ganadores pasarán a la siguiente ronda.

