La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 1 de diciembre
Javier Veiga y Guillermo Francella en 'El Hormiguero'.

El accidente del actor Guillermo Francella en Fuerteventura durante un rodaje: «Nos dimos un susto tremendo»

El argentino protagoniza junto a Dani Rovira la película 'Playa de Lobos', dirigida y escrita por Javier Veiga

Marina León

Marina León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:44

Comenta

'El Hormiguero' arranca el mes de diciembre con la visita de los actores Guillermo Francella y Javier Veiga. Los intérpretes, junto a Dani Rovira, estrenan la película 'Playa de Lobos' el próximo 5 de diciembre. En la cinta, dirigida y escrita por Veiga, un encuentro en una playa en Canarias entre dos desconocidos que no tienen nada en común desemboca en una situación donde la tensión entre ambos no para de crecer.

Guillermo Francella pisó por primera vez el plato de Antena 3, «aunque este es un programa que se consume mucho en Argentina», le confesó a Pablo Motos. Sobre la película, el actor, conocido por su papel como el conserje de 'El encargado' o su aparición en 'El secreto de sus ojos', contó que se trata de «un thriller muy bien llevado. Parece una cosa linda, pero hay algo oscuro detrás. Leí el guión y aunque no conocía a Javier, me gustó mucho la historia», explicó.

La idea de esta película surge de una vivencia del propio Veiga. «Un día me dejé el móvil en el tren y me di cuenta cuando ya había salido. Cuando quise volver a entrar, el de seguridad no me dejó», indicó. «Me dijo que tenía que hablar con los responsables, que no era cosa suya», añadió. «Me tuvieron media hora en la estación y cuando por fin les convencí de que tenía que recuperar el móvil, el tren se fue en mi cara», puntualizó. «Todo surge de esas personas que se desentienden de todo con esa frase de: 'habla con los de arriba'».

Aunque los actores contaron varias anécdotas de lo más divertidas que sucedieron durante el rodaje de la película en Canarias, también se llevaron un buen susto, especialmente Francella. «Tuvimos un accidente el día antes de empezar la película», dijo. «Fui a cenar con una productora, su hija y mi hermano en Fuerteventura», contó. Una de las cosas que más le sorprendieron al argentino «fue la cantidad de rotondas que hay», aseguró. «Dios mío, no entendía nada», añadió. De camino al restaurante, «nos chocamos con un coche que venía de frente en una de las rotondas que estaba muy mal iluminada. Saltaron los airbags y nos hicimos daño. Nos dimos un susto tremendo», apuntó.

