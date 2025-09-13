¿Han acabado mal Marta Flich y Risto Mejide? «No hemos vuelto a hablar. No me ha escrito» La presentadora debutará el lunes en TVE al frente de 'Directo al grano', donde compartirá espacio con Gonzalo Miró

Marta Flich se despidió de la audiencia de 'Todo es mentira', el programa de sátira política que arrasa en Cuatro, el pasado mes de junio. Aquel día sus compañeros le brindaron un emotivo homenaje con un vídeo donde se podían ver los mejores momentos de la presentadora en el programa. También aparecía Risto Mejide, su compañero de batallas durante los seis años y medio que han compartido espacio, que dejó grabado un cariñoso mensaje al no poder estar presente en plató por asuntos de agenda.

Esa fue la despedida oficial y ahora Marta Flich sorprende en una entrevista con 'El País' al afirmar que desde aquel día no ha vuelto a tener contacto con Risto. «La última vez que hablamos fue cuando me deseó suerte en directo en 'Todo es mentira'. Luego no hemos vuelto a hablar. No me ha escrito», desvela.

Sorprende cuanto menos si una analiza las palabras que tuvo Risto para ella. «Recuerdo esa chica con la que nos reunimos en un hotel de Madrid hace casi siete años, que era casi desconocida y que no la conocía nadie, y en seis años y medio esa mujer ha sido fundamental para el desarrollo de este formato y te hemos visto crecer como comunicadora. Me alegro por estos años vividos», decía Risto el pasado mes de junio.

La marcha de Flich fue puramente por motivos profesionales. «Necesitaba salir, aprender, crecer, ver otras formas de trabajar y poder intervenir más en los procesos». Dejó su puesto de copresentadora en 'Todo es mentira' para subir un escalón y ser la presentadora de 'Directo al grano', el programa de actualidad que se emitrá a partir de la próxima semana por las tardes en La 1.

«¿Ahora es más jefa?», le preguntan a la nueva fichaje de TVE. «Sí, eso es. Es la primera vez que me siento así. Es muy bonito sentirse jefa», apunta antes de señalar que «a las mujeres siempre les cuesta más».

Flich dice llegar a TVE la «responsabilidad» de saber lo que significa formar parte de una televisión pública: «Tiene que ser ecuánime, tiene que ser imparcial, tiene que ser plural, pero no equidistante. Entre la verdad y la mentira, o entre la ciencia y el negacionismo, no puede haber equidistancia».