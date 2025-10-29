El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una abogada argentina, el nuevo amor de Imanol Arias

El actor habría conocido a su pareja durante su litigio con Hacienda

A.M.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:49

Comenta

Imanol Arias parece que ha encontrado de nuevo el amor. El intérprete tendría una relación con una abogada argentina, según desvela la revista 'Lecturas'. Su nombre es Nelida Inés y es especialista en casos relacionados con los derechos humanos. Ambos se habrían conocido durante el litigio del actor con Hacienda, en el que el actor acordó con el juez 26 meses de prisión a cambio de una cuantiosa multa económica.

«Es un perfil afín a Imanol, siempre concienciado y con valores. Ella vive en su casa de Madrid», aseguró ayer el director del citado medio, Luis Pliego, en 'El tiempo justo' de Telecinco. «Los amigos la conocen como Nelita... y es una historia de amor preciosa».

Arias siempre ha sido muy discreto en lo que a sus relaciones sentimentales se refiere. Su primer amor fue Socorro Anadón y poco después conoció a Pastora Vega, que se convirtió en la mujer de su vida y con la que tuvo dos hijos en común, Jon y Daniel. 25 años después aquella historia se acabó y Arias conoció a una fotógrafa llamada Irene Meritxell. Pero tras once años de idas y venidas, la pareja decidió poner punto y final a su romance hace cuatro años.

