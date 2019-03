Kraftwerk y Amaia (OT) actuarán en el BIME en otoño Los alemanes llevarán al BEC un espectáculo de música electrónica y tecnología 3D IÑAKI ESTEBAN Jueves, 21 marzo 2019, 10:27

Estuvieron en el Guggenheim en 2016 dando ocho conciertos durante ocho días consecutivos, en los que interpretaron por orden cronológico los ocho álbumes de su discografía, desde 'Autobahn' (1974) a 'Tour de France' (2003). Los primeros seres mutantes del panorama pop volverán a Bizkaia, esta vez al BIME que se celebra en el BEC de Barakaldo entre los días 1 y 2 noviembre. Traerán los mismos o parecidos efectos 3D que en el museo bilbaíno y, trajeados en colores chillones y provistos de sus sintetizadores y otras cacharrerías tecnológicas, recordarán su repertorio audaz y experimental jalonado por 'hits' como 'Radio-Activity'.

Es el primer cabeza de cartel para el Bilbao International Music Experience (BIME), festival de otoño que también funciona en su otra vertiente como encuentro entre los profesionales que mueven el negocio de la música. Sus organizadores, la promotora Last Tour, han avanzado asimismo el fichaje de Amaia para subirse al escenario. A la ganadora indie de 'OT' 2017 se la espera con un disco del que hace tiempo se está hablando y que no acaba de salir. Lo está grabando en Nueva York con Raúl Refree, uno de los descubridores de Rosalía, con la que hizo una gira mano a mano que pasó por el Azkuna Zentroa. Según Last Tour, el álbum en ciernes de la estrella navarra está en la onda de Portishead.

A las primeras confirmaciones se suman también los madrileños irreverentes de Carolina Durante, cuya actuación en el último Bilbao BBK Live acabó con el público bailando con la banda en el escenario. Muy conocidos por su tema 'Cayetano', corrosiva caricatura del pijerío conservador, se ha convertido en el grupo de punk rock con más desparpajo de la escena.

Uno de los actos más atractivos de los que se acaban de anunciar es el de Mark Lanegan, líder durante los ochenta y noventa de los grunges de Seattle Screaming Trees. Lleva más de dos décadas reinventándose como solista y en mayo publicará un nuevo disco,

El compositor y programador Aitor Etxebarría, también conocido por el Txef-A, presentará su nueva obra, llena de paisajes sonoros post-rock y ritmos minimalistas. Por último, al festival del BEC se incorporan Banpiro Maitaleak, los amantes vampiros, la unión de Mursego y Amorante en un formato muy especial donde el repertorio de ambos artistas se fusiona para ser interpretado conjuntamente en directo. Dos visiones profundas de la música y la única fecha del año en la que será posible verlo.