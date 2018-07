Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz La música negra tiñe la 'ciudad blanca' 04:01 The Pushermen consigue hacer bailar la plaza de España con los ritmos de Marvin Gaye EL CORREO Miércoles, 18 julio 2018, 17:50

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz ha teñido con sus ritmos de música negra la 'ciudad blanca'. Muchos rincones de la ciudad se han inundado de blues, jazz, soul y funk. La banda The Pushermen -que precisamente adopta el nombre de una canción del desaparecido Curtis Mayfield- ha hecho que hasta los más vergonzosos moviesen los pies, e incluso las caderas, con el tema 'I Heard It Through The Grapevine' de Marvin Gaye.