La 'playlist' del aficionado: Matxalen Acasuso presenta su selección para hoy The Golden Gate Quartet, en una actuación en Vitoria. / Blanca Castillo La arquitecta Matxalen Acacuso ha escogido temas como 'When the Saints Go Marching In', de The Golden Gate Quartet, o 'Lekeitio', de Marco Mezquida, entre otros Lunes, 15 julio 2019, 18:58

Matxalen Acasuso es una gran aficionada al jazz, una música que le acompaña incluso cuando trabaja en su estudio, donde elige los temas en función de la fase en la que se encuentra su proyecto para concentrarse más en su creación. Esta es la 'playlist' que ha elegido para esta jornada del festival de Vitoria.

1 THE GOLDEN GATE QUARTET When the Saints Go Marching In

'When the Saints Go Marching In' o 'La marcha de los santos', un clásico norteamericano que han interpretan como otros muchos lo han hecho.

2 THE GOLDEN GATE QUARTET Swing Low Sweet Chariot

Canción interpretada también por Eric Clapton en versión reagge y que está estrechamente vinculada al rugby inglés, pues es considerado un himno entre sus jugadores y aficionados.

3 THE GOLDEN GATE QUARTET Silent Night

Preciosa versión de 'Silent Night', una canción que nos lleva a la Navidad aunque estemos en julio.

1 MARCO MEZQUIDA Lekeitio

De su álbum Amateur interpretada al piano solo.

2 MARCO MEZQUIDA Hijo de la Luna

Una bellísima versión del 'Hijo de la Luna' de Mecano, con Celeste Alías, en un disco con temas dedicados a las fases de la luna.

3 MARCO MEZQUIDA El niño mudo

Canción con letra de Federico García Lorca intepretada junto a Silva Pérez Cruz.

1 THE TAAN TRIO If you want me to stay

'If you want me to stay' de su álbum 'Live at Easy Nuts Lab'.

2 THE TAAN TRIO Andrea Rainoldi

'Andrea Rainoldi', también del álbum 'Live at Easy Nuts Lab'.

3 THE TAAN TRIO Cellule

La pieza 'Cellule' interpretada solo por el propio Alberto N.A. Turra