Un enorme caudal de música Maestros. Scott Colley, en primer plano, frente a John Scofield; los dos demostraron su virtuosismo ayer en Mendizorroza. / Igor Aizpuru La súper banda Hudson inundó de jazz fluido y contemporáneo la segunda velada del 42 Festival de Vitoria NATXO ARTUNDO Miércoles, 18 julio 2018, 23:12

Las personas que llenaban más o menos la mitad del aforo de Mendizorroza sabían que iban a disfrutar. Hudson son uno de los 'platos fuertes' de esta edición, pero las expectativas no siempre se cumplen. Claro que con un póquer de estrellas como el formado por Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski y Steve Colley era difícil que la propuesta no sonara fluida. De hecho, el propio nombre del proyecto, como el río que recorre el valle donde los cuatro tienen su residencia habitual, ya daba idea de que el contenido de la actuación iba a contar con todo un caudal de música.

Y así fue, con un enfoque eléctrico a ratos y más clásico en otros momentos, pero siempre con una buena dosis de contemporaneidad y frescura, como puede disfrutarse en el disco. Por cierto, que el repertorio se basó en 'parte'del álbum titulado 'Hudson'. En concreto, la selección del material estuvo virada más hacia las composiciones propias, con piezas como la que pone título al proyecto o las que firma en solitario Scofield 'El Swing' o 'Tom Then Jack', así como el 'Dirty Ground'de DeJohnette. Quedaron fuera las composiciones de Bob Dylan —'Lay Lady Lay' o 'A Hard Rain's Gonna Fall'— o la pieza que tocaban The Band, 'Up On Cripple Creek'.

Entre las versiones reinaron las del mítico guitarrista Jimi Hendrix, como 'Wait Until Tomorrow' que abrió la velada o el 'Castles Made of Sand' que —al igual que parte de 'Dirty Ground'— cantó el batería. DeJohnette, que cumplirá 75 años el 9 de agosto, pocas horas antes de que Celedón retorne a los cielos vitorianos, es el que ha engrasado las cosas para juntar a semejante banda, a la que lleva esa volandas con su intenso y versátil concepto de batería. Junto a él, Colley asume sin complejos el lugar que ocupaba en el álbum el gran Larry Grenadier. Lo demostró con un exquisito solo que arrancó con el arco en el contrabajo para terminar con los dedos arriba y abajo del diapasón.

En el caso de Scofield, su Ibanez negra de media caja lanzó toda una pamplina de recursos musicales a lo largo de la actuación. Desde lo más eléctrico y conspicuo hasta los detalles de más gusto, por no hablar de los inteligentes intercambios de frases musicales con John Medeski. El teclista ofició verdadera magia tanto con un piano que llevó con exquisitez a la zona más clásica del amplio espectro sonoro como con el órgano Hammond, donde su maestría hizo vibrar al público a través de esa señal inconfundible del amplificador rotativo Leslie, que tanta tradición ha escrito en el jazz, el blues, el soul o el rock. Como el tema legendario de Joni Mitchell, 'Woodstock', que cerró el concierto en los bises.