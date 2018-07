Las claves para un festival de éxito El Festival de Jazz arranca este martes y se prolongará hasta el sábado / El Correo El programa del festival tiene diversos enfoques musicales, en un cóctel donde es difícil no disfrutar NATXO ARTUNDO Martes, 17 julio 2018, 10:51

17 de julio Leanne Faine & Favor

Horario. 20.30 horas. Precio. 20 euros.

Allá en Illinois, en la Ciudad del Viento, se creó la rama eléctrica del blues, hace ya casi 70 años. A la vez, Chicago ha sido un asombroso semillero de 'la otra' música afroamericana con raíces. La que miraba hacia el Señor y no tanto hacia sus criaturas. Y el gospel lleva más de treinta años 'bautizando' adeptos con el grupo de Leanne Faine, cuya poderosa voz reparte entre la audiencia notas de auténtica gloria. Lo que se podrá escuchar en Mendizorroza es una mezcla de energía y sensibilidad que hará conversos de a quienes aún tienen dudas. Cinco voces y unos teclados derramarán bendiciones para toda la parroquia, que disfrutará de una velada divina.

18 de julio Hudson y Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience

Horario. 21.00 horas. Precio. 40 euros.

Cuando la vieja Ibanez de John Scofield suena, una de las guitarras más emblemáticas e importantes del jazz contemporáneo está diciendo cosas. Muchas y con el fundamento de quien mantiene su corazón cerca de los grandes personajes del blues y el soul, como B.B. King o Ray Charles, es capaz de empaparse en el gospel y puede repartir andanadas de jazz y groove. Esto último no le falta precisamente a un mago de las baquetas -o de las escobillas, de las manos...- como el batería y percusionista Jack DeJohnette, también pianista. Pero las teclas las pulsa en este caso John Medeski, un magistral músico que ya ha estado en un festival donde siempre ha triunfado. Y ahora, junto a la cuarta pieza de este supergrupo Hudson en gira, el bajo Scott Colley, la magia está servida.

Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience son doce músicos junto al líder, que previsiblemente harán temblar la tierra, arder al fuego y soplar al viento. La banda creada en 1970 en Chicago es una de las más exitosas en la música durante esa década, en la que se sentaron las bases de todo un referente en el sonido funk. Con hits del calibre de 'September', 'Fantasy' o 'Boogie Wonderland', la leyenda de Earth, Wind & Fire llega ahora de la mano del genial guitarrista zurdo Al McKay. El músico, que ha saboreado una de las épocas musicales más increíbles desde el estrellato absoluto, formó parte de la banda de 1973 a 1981, cuando todos sus álbumes eran tan redondos como brillantes. Y no de oro, sino de platino. Como su repertorio.

19 de julio Carla Bruni y Mingus Big Band

Horario. 21.00 horas. Precio. 40 euros.

Parecía imposible. No era sencillo pensar que se pudiera dejar sin carga adrenalítica y tensión rockera al 'Highway to Hell' de AC/DC. Y, a la vez, mantener ese fondo canalla pese a estar cantada con la suavidad de un 'foulard' de seda. Pues Carla Bruni lo ha hecho en su ecléctico último trabajo, que mira hacia el jazz desde composiciones del ámbito del rock, ya sean los australianos ya mencionados, los británicos The Clash, The Rolling Stones o el neoyorquino Lou Reed. Pero también está el clásico 'Moon River' de Henri Mancini y Johnny Mercer, cantado con esa voz sugerente y cercana al susurro, como una brisa de acentos cálidos. Así que, con la referencia discográfica más reciente de la italofrancesa, se puede mirar hacia dónde apuntarán los temas para esta noche.

Si en el colegio un siete sobre diez resulta notable, en el caso de la orquesta jazzística Mingus Big Band que tiene esa misma proporción de nominaciones a los Grammy con sus discos, supone ya algo más que sobresaliente. The Mingus Big Band rinde homenaje a la música del genial compositor y contrabajista Charles Mingus, fallecido allá por 1979. La dirección artística de esta banda, que actúa con regularidad semanal en locales neoyorquinos desde hace más de 25 años, corresponde a Sue Mingus, viuda del artista que da nombre a la agrupación. Los 14 componentes han ido variando, lógicamente, con el paso del tiempo, pero siempre hay en sus filas nombres que encienden automáticamente el piloto del interés entre los amantes del mejor jazz.

20 de julio Gasteizko Ganbara Orkestra con Perico Sambeat Quartet y Cory Henry & The Funk Apostles

Horario. 21.00 horas. Precio. 35 euros.

Vienen a por todas, a asombrar a los asistentes al concierto. 'Conversaciones' es un espectáculo musical con categoría, originalidad y hasta carácter pionero. La música está escrita por Miguel Blanco y será abordada por el cuarteto del saxofonista Perico Sambeat junto con la Gasteizko Ganbara Orkestra. Esta formación de cámara suma 35 músicos y está dirigida por Iker Sánchez Silva, cuya batuta buscará la suma del jazz contemporáneo y la música sinfónica, con ecos que pueden remitir tanto a Satie, Ravel, Debussy o Bártok como a creadores jazzísticos de la categoría de McCoy Tyner o Wayne Shorter. Y, como este último, se esmerarán en cocinar algo nuevo ante los comensales. Una gran apuesta.

Para muchos artistas, pisar las tablas del legendario Teatro Apollo de Harlem ha sido toda una gesta. Alguno, como B.B. King, incluso ha grabado un álbum histórico en ese escenario. Con sólo siete años, Cory Henry ya actuó en semejante recinto, lo que explica en parte que este intérprete de órgano Hammond haya trabajado más adelante con el saxo alto Kenny Garrett y el pianista Robert Glasper o haya producido grabaciones de Bruce Springsteen, Erykah Badu o The Roots, además de girar con Boyz II Men, Michael McDonald o P. Diddy y con diversas formaciones y artistas de gospel. Junto a The Funk Apostles, la cosa suena a una mezcla de Art Tatum, Oscar Peterson, el rhythm & blues de Jimmy Smith y las canciones soul de Stevie Wonder y Billy Preston.

21 de julio Brooklyn Funk Essentials y Kool & The Gang

Horario. 21.00 horas. Precio. 45 euros.

Una cosa es segura: la combinación de artistas que se suma bajo este nombre no va a pillar a nadie de refilón. Y es que el funk que lanza este grupo desde hace 25 años llega potente, sólido y directo. Aunque en más de una ocasión, la transgresión de fronteras entre géneros, tan habitual como el ADN en el jazz, haga que el soul, el latin y hasta el house se sumen al festival sonoro. La propuesta no va a resultar extraña a aquellos que hayan puesto sus oídos en las series 'Los Soprano' o 'The Blacklist', así como en el filme donde Leonardo Di Caprio plasmaba aquel 'Diario de un rebelde'. Claro que la música, si está viva, siempre suena mejor en directo. Y estos músicos lo van a hacer desde los primeros compases.

Desde el archiconocido 'Celebration' al boogie de la jungla elegido por Quentin Tarantino para cerrar Pulp Fiction, esta formación creada en los años 60 suma ya cinco décadas en el negocio de la música. Ahí no sólo han sido una máquina de hacer exitosos temas con contagiosos ritmos que han saturado las pistas de baile. También son toda una referencia en el mundo funk y disco. O del hip hop, no en vano son una de las fuentes musicales más sampleadas en las bases raperas, sólo por detrás del señor 'Padrino del Funk', James Brown. Además, en la revisión de los éxitos del veterano combo han colaborado personajes como Lil' Kim, Sean Paul, Ashanti o Blackstreet, así como Lisa Stansfield o Atomic Kitten. El concierto promete no dejar a nadie indiferente y a casi nadie sentado en su localidad en Mendizorroza.