Los cinco 'hits' de Earth, Wind & Fire que harán bailar a Mendizorroza Formación original de Earth, Wind & Fire. / E. C. La banda fundada en los setenta intentará poner a bailar a todo el pabellón de Mendizorroza, sin duda alguna, uno de los grandes retos de su carrera EL CORREO Miércoles, 18 julio 2018, 13:08

Earth, Wind & Fire consiguieron que cualquier canción que sacasen al mercado se convirtiese en un auténtico himno. Y no sólo eso, ya que logró mover las caderas a toda una generación. Esta noche, la experiencia europea del guitarrista Al McKay -miembro original de la banda en la década de los setenta- se enfrenta a uno de los retos más complicados de su carrera: levantar al público de Mendizorroza, más habituado a seguir los conciertos sentado.

A continuación van algunos de los 'hits' con más ritmo de Earth Wind & Fire para empezar a ensayar de cara a la noche del miércoles.

1

September. Este sencillo se lanzó en 1978 y su ritmo conquistó a todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos superó el millón de ventas. Aunque la canción nunca ha sido olvidada, la película francesa 'Intocable' la recuperó hace siete años para el gran público.

2

Boogie Wonderland. Un clásico de la era disco que alcanzó el puesto número seis en el Billboard Hot 100. Pese a que, según la leyenda, su origen viene del pie de atleta de uno de los miembros de la banda, sus acordes directamente invitan al baile.

3

Lets Groove. Una canción recibida con tantas alabanzas como críticas por los entendidos en la música en 1981, el público consiguió auparla a las principales listas de 'superéxitos'.

4

Shinning Star. Maurice White escribió su letra junto a Larry Dunn y Philip Bailey observando -lógicamente- el cielo totalmente estrellado. La canción fue premiada con un Grammy en 1976.

5

After the Love Has Gone. Para los aficionados a bailar 'agarrado' está reservada este tema que se quedó en la segunda plaza de la lista Billboard y sólo le superó 'My Sharona' de The Knack, otra canción inolvidable.