Los Buhos 'corren' por Vitoria durante el Festival de Jazz 02:56 La plaza de la Virgen Blanca, escenario de un concierto del veterano grupo EL CORREO Viernes, 20 julio 2018, 15:45

Los Buhos siguen 'corriendo' en Vitoria. La veterana banda ha tocado durante los últimos días en la terraza del restaurante Virgen Blanca. Con 'Keep on running', tema de Jackie Edwards y que popularizó The Spencer Davis Group, los viandantes se pararon para disfrutar de la música del veterano grupo.