Techno árabe en plena calle de Bilbao para arrancar el BBK Live

El artista libio Omar Souleyman ha puesto las primeras notas del arranque oficial del Bilbao BBK Live. En un concierto sorpresa celebrado a las 13.00 horas en plena Gran Vía, el músico ha puesto a bailar al público con sus ritmos étnicos y techno, preludio de las grandes actuaciones organizadas en Kobetamendi a partir de las 17.00 horas. El show de Souleyman forma parte del programa gratuito de recitales que acompañarán en el centro de la ciudad hasta el sábado la celebración del festival en las campas de Kobetas.

Vestido con una túnica marrón, un pañuelo árabe y unas gafas de sol completamente negras, el músico libio sorprendió con el sonido enérgico del teclado y su voz a las personas que caminaban por el corazón de la ciudad y a los campistas que abandonaron Kobetamendi con la curiosidad de escuchar al artista que daría inicio al BBK Live. «Nos ha gustado la sorpresa. No lo conocía pero ahora me ha enganchado. Estoy segura que sonará durante un buen tiempo en mi casa», expresaba Sonia, que viajó desde La Coruña junto a su esposo y dos hijas para disfrutar por primera vez del festival.

Junto a Sonia, una cuadrilla de Sevilla comenzaba a mover sus manos al ritmo de los sonidos del teclado combinadas con batidas eléctricas y vocales. Dejaron la zona de acampada para participar del concierto sorpresa. «Si así comienza el festival, no me puedo imaginar lo de esta noche», mencionaba emocionado Pablo. El show no sólo sorprendió a las personas que asisten al festival. Marta Bilbao dejó sus bolsas de compras sobre la acera para aplaudir e inmortalizar con su móvil el concierto. «Que la música y estos conciertos nos pille más seguido», deseó.

La Gran Vía se contagió del ambiente festivalero que tendrá un total de seis escenarios repartidos por la ciudad con actuaciones gratuitas, que pondrán a bailar a propios y extraños durante tres días completamente musicales.