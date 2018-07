El segundo asalto del BBK Live se olvida de las colas Carolina Durante, en plena actuación / IGNACIO PÉREZ La tarde comienza en Kobetamendi sin tanta aglomeración en las puertas y en la parada de autobús de San Mamés SILVIA CANTERA Viernes, 13 julio 2018, 19:37

A unas horas de que The XX, la banda británica que se ha montado su propio festival está semana en Bilbao, reviente el escenario principal, la segunda jornada del BBK Live ha arrancado con más calma que ayer. Incluso el sol, que no está por la labor de hacer acto de presencia, lleva un ritmo más pausado. Sin colas en los accesos al recinto y con un tiempo de espera para subir en las lanzaderas desde San Mamés bastante más llevadero que la víspera, los primeros festivaleros han comenzado la jornada con Carolina Durante en el escenario Firestone, Hakima Flissi en el Heineken y Neuman en el principal. En la última canción de Carolina Durante, 'Cayetano', se han subido decenas de espectadores al escenario.

«Vamos a subir en el Bilbobus 58, no queremos pasar por las colas de ayer para llegar a Kobetamendi», comentaba Rubén poco antes de quedar con su cuadrilla para ir al festival. Veterano en el BBK Live, ha optado por un 'truco' especialmente utilizado por los bilbaínos. Ese autobús de línea deja en la entrada del recinto sin necesidad de tener que subir a pie desde la fábrica de Beyena, como ocurre con las lanzaderas gratuitas que fleta la organización. Que por cierto, hoy tienen un tránsito mucho más fluido. El público ha decidido tomarse la jornada con más calma y ha influido el hecho de que la mayoría ya haya canjeado su entrada en San Mamés.

Kobetamendi empieza a coger cada vez más ritmo en una jornada que se presenta especialmente cañera. Al filo de las diez de la noche actúan los aclamados My Bloody Valentine y les seguirá el bolo de The XX. Otro de los artistas más esperados es David Byrne, ex de los Talking Heads, uno de los favoritos entre los festivaleros. Para rematar la jornada, The Chemical Brothers traerán la mejor electrónica al BBK Live. Pero hasta que llegue ese momento, aún quedan muchos acordes por delante.