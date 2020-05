El Bilbao BBK Live se aplaza sin fecha y el Azkena se pospone a 2021 Varios asistentes disfrutan del BBK Live 2019. / Ignacio Pérez El festival bilbaíno «no podrá realizarse tal y como estaba programado» y el de Vitoria conserva a sus estrellas para 2021 IÑAKI ESTEBAN y SILVIA CANTERA Miércoles, 13 mayo 2020, 21:48

La posibilidad de que el estado de alarma se extienda aún más y de que los extranjeros tengan que pasar 14 días de cuarentena fulminaron las últimas esperanzas de celebrar los dos grandes festivales de rock en el País Vasco, el Azkena Rock de Vitoria y el Bilbao BBK Live en las fechas previstas, el 19 y 20 de junio y del 9 al 11 respectivamente.

El Azkena se pospone hasta el mismo mes de 2021. Pero el aplazamiento de la cita en Kobetamendi es más ambiguo. Desde la promotora, Last Tour, indican que no se desarrollará en los días que figuran en el cartel aunque eso no quiere decir que se posponga hasta el año que viene. «No podrá realizarse tal y como estaba programado para este verano». Hasta ahí pueden leer.

Con el manual de lógica delante, esto significaría que están buscando alternativas dentro de 2020, a la espera de cómo evolucione la pandemia. Si no es viable ninguna de ellas, entonces sí habría que ir a 2021. Una situación compleja, por cuanto que el cartel acoge un centenar de actuaciones, es decir, miles de trabajadores, que se resolverá antes de que finalice este mes. Entonces darán los detalles.

Por otro lado, Last Tour tiene en septiembre el Donostia Festibala y en otoño el BIME Live en el BEC de Barakaldo, meses que cada vez están más cerca.

Respecto a Azkena Rock, los organizadores han apurado hasta el último minuto, incluso viendo cómo se caían como festivales como el Primavera Sound. Sin un pronunciamiento claro -al menos de puertas para afuera- sobre la celebración de eventos y fiestas en verano por parte de las autoridades vascas, han cumplido con su plan de emergencia y cinco semanas antes de que salieran al escenario de Mendizabala tres grandes mitos de la historia del rock, Suzi Quatro, John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) y Brian Wilson (Beach Boys) en la primera de las dos jornadas de la cita, han anunciado el aplazamiento a 2021.

Y lo han hecho con humor: «Retraso en la apertura de puertas», titulan el comunicado que se puede ver en su página web, donde también informan del proceso para la devolución del dinero de las entradas para aquellos que no quieran conservarla para el año que viene.

Sin Alejandro Sanz

Cinco euros de cada ticket se destinarán a ayudar a los trabajadores que mueven el evento -técnicos, transportes, producción, personal de escenario, etc-, lo mismo que el 50% de una camiseta solidaria (el otro 50% irá al Banco de Alimentos de Álava).

«No lo consiguió el techno, mucho menos el reggaeton… pero parece que este maldito coronavirus lo va a conseguir», dicen en el comunicado. en el que anuncian el «retraso de la apertura de puertas» en un festival que iba a cumplir 19 años y se iba a a desarrollar el 19 y el 20 de junio. Eso sí, los promotores han conseguido mantener para 2021 el núcleo del cartel de este año. De los tres citados sólo faltará, de momento, John Fogerty, y en él estarán Patti Smith, Robyn Hitchcock, Reverend Horton Heat, Fu Manchu, Social Distorsion y Black Mountain, entre otros. Y ahora viene la sorpresa: Iggy Pop, el precursor del punk y el aliado de David Bowie, estará en Mendizabala, un escenario que conoce de 2003 y de 2006.

La incógnita reposa sobre las campas de Kobetamendi. Iba a ser un julio espléndido y para todos los gustos. Alejandro Sanz habría actuado el 17 y Extremoduro al día siguiente. Las giras de estos artistas han sido pospuestas.

El cartel del Bilbao BBK Live también era ecléctico, como lo viene siendo en los últimos años. Contaba con la presencia de Kendrick Lamar, el ilustre rapero de Compton -el barrio más peligroso de Los Angeles-, una estrella global que iba a venir a Kobetamendi en fecha única en España. Last Tour llevaba años persiguiéndole. Y también iban a subir el puertorriqueño Bad Bunny -el reguetonero de 'Callaíta'-, The Killers y los ochenteros Pet Shop Boys. ¿En qué quedará? La solución, en los próximos días.