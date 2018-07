El BBK Live se abre hacia nuevos derroteros Da cabida a géneros urbanos emergentes como el trap en la edición que comienza este jueves JOSU OLARTE Martes, 10 julio 2018, 00:48

El Bilbao BBK Live se postula como un muestrario de la música popular actual entendida en su sentido más abierto. El proceso no es tanto de sustitución o cambio de signo, como de expansión hacia propuestas alejadas del tradicional canon del pop y que personifican géneros urbanos emergentes como el trap. No en vano, en su cartel caben aún iconos que van desde el indie arquetiptico de ayer y hoy (Noel Gallagher, My Bloody Valentine, James, Florence +The Machine...) hasta clásicos sexagenarios de la cultura rock como David Byrne.

Frente a ediciones precedentes con mucha sensación de 'deja vu', el festival reparte más de 90 solistas y bandas en siete escenarios y que mediatiza poderosamente la presencia exclusiva del desbordante artista del momento: Childish Gambino, el astro que encarna el sincretismo comercial y concienciado de buena parte de la música negra actual.

Todo un atracón sonoro que, más allá del postureo, invita al descubrimiento de sorpresas musicales. Frente a las numerosas posibilidades de zapping escénico que se ofrecen en Kobetamendi, el festival presenta un póker pop de acusada personalidad para afrontar la transición y seguir siendo competitivo.

Benjamin Clementine El aura de un genio que se buscaba la vida en el metro

Tan imponente como su figura de casi dos metros de alto es el pop teatral y neoclásico que propone este excéntrico británico, de origen ghanés, que ya cautivó en el escenario teatral del BIME 2015. Pianista autodidacta desde los 11 años, exorcizó traumas juveniles con la música. A los 18 huyó a París donde sobrevivió tocado en el metro y llamó la atención de un productor que le dio a conocer sus composiciones con rastros de soul, jazz, clasicismo chanson o folk de cámara. En formato de trío presentará su existencialista reválida 'I tell I fly' (17) que alarga su glamourosa aura de genio algo ególatra. Ha posado también como modelo para marcas como Dior.

Bad Gyal La conexión entre el reggaetón, el trap y el dancehall de Jamaica

Esta joven catalana (21 años) se ha convertido en la reina nacional de un género que ella ha asimilado en conexión con el reggaetón y el emergente trap del que, sin embargo, se desmarca. Una versión del 'Work' de Rihanna marcó el inicio de su proyección internacional a lomos del 'autotune'. Y en un viaje iniciático a Jamaica se empoderó absorbiendo los bailes sexuales y códigos femeninos de las dancehall queens 2.0. Actúa con bailarinas mientras interpreta temas virales como 'Candela'.

Nilüfer Yanya Marcada porlos Strokes yNina Simone

Londinense concienciada de genética exótica (irlandesa, turco y caribeña), la artista, de 22 años, se dio a conocer en 2016 con una versión de los Pixies y se confesó tan marcada por los Strokes como por Nina Simone. El eco mediático que causó lo ha revalidado con tres recomendables EPs ('Do you like pain' es el último de ellos) en los que, con versatilidad vocal, combina con rugosidad lo-fi soul guitarrero, R&B e indie pop con un punto jazzy que remite a la Amy Winehouse iniciática.

King Gizzard & The Lizard Wizard Lisergia y psicodelia para una mezclade jazz y metal

Ahora que la banda Tame Impala colabora con artistas comerciales y tan del mainstream como Lady Gaga, la representación de la lisergia pop ha quedado en manos de sus paisanos australes King Gizzard & The Lizard Wizard. Creado en Melbourne, es un grupo expansivo que desde hace 8 años practica una mezcla de metal y jazz con todo tipo de instrumentos modificados. Ha concretado sus alucinaciones en un psicodélico aliño de garage y folk pastoral. Sus alusiones a incendios y nubes de hongos situaron el conceptual álbum 'Murder of the Universe' como una de sus referencias del año pasado, cuando lanzaron al mercado la friolera de cinco discos. Han dejado huella en todos los festivales de postín en los que han actuado, orbitando en la onda mas marciana de Superfurry Animals, Gorky's Zygotic Mynci o Unknown Mortal Orchestra.

Sophie Un excéntrico directo que trasciende géneros y prejuicios

Requerida por Madonna, Vince Staples y el joven dúo femenino Let's Eat Grandma, que también actúa en el BBK Live, esta productora escocesa afincada en Los Angeles viene acumulando fans desde 2015 con ganchos melódicos, voces femeninas y guiños al capitalismo fashion. Pasa por tener un directo muy excéntrico de electro comercial que sintetiza numerosas tendencias y puede sonar a Charlie XCX, Lorde, Matmos o Róyksopp. Nacida como Samuel Long, trasciende géneros y prejuicios.