David Byrne da una lección de clase bajo la lluvia Pese a la lluvia inmisericorde, Byrne logró elevar los ánimos. / EFE Conectó en el BBK Live con su andadura solista, sustentada en el legado de Talking Heads y revitalizada con su último álbum, 'American Utopia' JOSU OLARTE Sábado, 14 julio 2018, 08:41

En un festival dominado este año por cabezas de cartel con apenas tres discos, era casi anómala la presencia de un artista de tan largo y polifacético recorrido como David Byrne. Al cantante, compositor, cinesta , escritor y fundador de Talking Heads (1977-91) le toco afrontar en su peor momento una jornada deslucida por la lluvia, que anoche provocó deserciones y retrasos. Eso empañó el enfoque de un espectáculo muy propio de su estatus de referente creativo e ideológico del rock, de clásico en el mejor sentido del término; el que impulsa adelante la música popular entendiéndola como un género permeable, conectado con su tiempo e integrado en la cultura y el arte contemporáneo.

En ese planteamiento encaja el art rock de finales de los 70 que asume el teatro de vanguardia, la danza y la performance, porque de todo ello hubo en su show, planteado a partir de su primer álbum solista en nada menos que catorce años, 'American Utopia' , una seductora colección de baladas y medios tiempos trufados de miradas críticas a la América de Trump y a las políticas migratorias con la que el escocés (Dumbarton, 1952), emigrado de crío a Estados Unidos, reencauza su carrera, apoyado por tercera vez en las sutilezas electrónicas de su viejo colega Brian Eno.

En un marco escénico desnudo, apareció Bryne sentado frente a un cerebro escenificando el evocador epílogo de su novedad (Here) encadena con un Lazy que evocó al mejor Byrne solista . De entre los flecos plateados del telón fueron apareciendo los componentes de su rítmico ensemble multicultural de once músicos, también descalzos y con el mismo traje gris que su líder.

Apenas tardó diez minutos David en remontarse a su pasado con Talking Heads, con el Funky Slippery People e I Zimbra , primeriza incursión por psicodelia afro lisérgico que ya en 1979 anticipó las inquietudes de Byrne por el pop étnico y periférico. Y primeras evidencias de que, también en vivo, los clásicos de la banda que simbolizó el lado más intelectual de new wave americana, siguen sonando, tres décadas después, tanto o más modernos que temas piezas recientes I should watch , de su lúdica alianza con americana St. Vincent o otros cortes de su novedad como Dog's Mind o Everybody's coming to my house.

Apuesta cuidada

Pese a la lluvia inmisericorde, el hit de los Cabezas Parlantes Once in a lifetime consiguió, con su coro y su pulso africano, mover al personal y elevar los ánimos . El sonido diáfano, la riqueza instrumental y la vistosa escenificación del repertorio continuó con Everyday is a miracle, que pareció apropiada para recordar lo milagroso que tenía de disfrutar de una apuesta tan cuidada y tan deslucida en semejantes condiciones que, pese a todo, no empañan la actitud y la clase que el artista demuestra en querer reinventarse respetando su identidad a estas alturas de la película.

Esperanza en la raza humana en un mundo en crisis permanente y, por ende, en artistas inconformista como Byrne , despertó 'Like Humans Do', antes de volver hacer olvidar el aguacero en la recta final calcando los pasos de Stop making sense en el clásico crucial de los T Heads más bailongos , Burning down the house que eleva las expectativas sobre el anunciado regreso por la vía directa de su banda nodriza.