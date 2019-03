Conciertos del sábado en el BBK Live 2019

Los organizadores del Bilbao BBK Live 2019 ya han confirmado los conciertos del sábado 13 de julio de 2019.

WEEZER

THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN

HOT CHIP

VINCE STAPLES

CUT COPY

KERO KERO BONITO

NADIA ROSE

NATHY PELUSO

SHAME

BOY AZOOGA

CALA VENTO

CUPIDO

NØGEN

PERRO

PONY BRAVO

SERRULLA

VIAGRA BOYS

Basoa:

JOHN TALABOT

TODD TERJE dj set

DJ DUSTIN

TAMA SUMO

ALICIA CARRERA

Lasai:

FENNA FICTION

NINJA

NUEL

PHUONG-DAN

SACHA MAMBO