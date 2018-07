Cómo canjear las pulseras del BBK Live, subir a Kobetamendi, evitar los robos e hidratarse Presentan el operativo del festival, que se celebrará en Kobetamendi desde el próximo jueves hasta la madrugada del domingo con más de 90 actuaciones. IÑAKI ESTEBAN Martes, 10 julio 2018, 14:34

Más de 2.000 personas ya han cambiado la entrada en papel o en el móvil por la pulsera que les dará acceso al Bilbao BBK Live en Kobetamendi. Hasta mañana lo podrán hacer en la sala BBK de la Gran Vía y a partir del jueves en los dos puntos reservados para hacer el canje, los exteriores del campo de San Mamés y del BEC de Barakaldo, desde donde salen los autobuses para llegar a las campas que acogerán más de 90 actuaciones desde el próximo jueves hasta la madrugada del domingo.

Los organizadores del festival, la promotora Last Tour y el Ayuntamiento de Bilbao, han insistido esta mañana en que los asistentes recuerden esta nueva operativa -antes el cambio se producía en la entrada al recinto- para no hacer el viaje el balde. Una medida que también afecta a quienes suban en taxi. No dejarán entrar a nadie que no lleve la pulsera ya puesta.

El Bilbao BBK Live contará con 30 autobuses que harán el recorrido sin interrupción de ida y vuelta hasta las inmediaciones de la antigua lechera de Beyena, punto desde el cual se subirá andando hasta las campas de Kobetas. Las personas con movilidad reducida tendrán a su disposición autobuses adaptados y un servicio para hacer el trayecto hasta la zona de conciertos. Metro Bilbao aumenta su servicio desde mañana, a partir de la finalización del concierto de Jamie xx and Friends en las inmediaciones del Guggenheim. Habrá también horario especial el jueves después del concierto de Florence+The Machine y el viernes y sábado durante la toda la noche, según ha informado el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil.

Cuidado con los carteras, añadió el concejal de Seguridad, Tomás del Hierro. Y con los móviles, incidió el director de Last Tour, Alfonso Santiago, quien indicó que los festivales están acusando un crecimiento en el robo de teléfonos. La cartera, el móvil y el bolso siempre por delante, recordó Del Hierro, quien aseguró la presencia de la Policía Municipal, Ertzaintza, Bomberos y asistencia sanitaria las 24 horas del día. También señaló que el año pasado se registraron 167 asistencias, de ellas 20 hospitalizaciones y 16 intoxicaciones etílicas que se estabilizaron en el recinto, unas cifras bajas respecto a las 120.000 asistentes que acuden a los tres días de conciertos. Cualquier agresión sexual o incidente, insistió, hay que denunciarla.

Todo está a punto. Un veterinario y un ayudante subirán mañana para comprobar que los alimentos están en buen estado y a mitad del festival volverán a subir, apuntó la concejala de Salud y Consumo, Yolanda Díez. Una última recomendación: hará buen tiempo y calor a ciertas horas del día, por lo que es necesario hidratarse (con agua). Habrá 60 fuentes con agua potable en Kobetamendi para hacerlo.