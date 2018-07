El Bilbao BBK Live, a punto de agotar su aforo de 120.000 personas

A ocho días de que arranque el Bilbao BBK Live en las campas de Kobetamendi, sólo quedan unas pocas entradas para que este festival de tres días, del jueves 12 al sábado 14 de julio, complete su aforo de 120.000 personas. Los 30.000 bonos para el casi centenar de conciertos de esta edición ya se han agotado, por lo que sólo quedan algunos tickets para jornadas específicas que la organización espera vender en los próximos días.

Con este lleno garantizado, el festival con mayor asistencia del País Vasco y unos de los grandes de España afronta su cita número trece con 96 actuaciones, unas 25 más que el año anterior, según especificó Xabier Otxandiano, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Bilbao, que patrocina el festival y facilita parte de su infraestructura.

Como vendrán asistentes de unos 120 países y los extranjeros gastan por lógica más que los locales, Otxandiano espera que el impacto económico de 19-20 millones se mantenga. El evento dará trabajo a unas 1.000 personas durante los tres días de su desarrollo. Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos son los países extranjeros que mayor clientela aportan, y Madrid, Barcelona y Londres las ciudades con mayor demanda, excluyendo al País Vasco y Bilbao. El perfil del asistente ha variado, y si antes predominaba la persona de entre 35 y 40 de género masculino, el año pasado el 54% fueron mujeres de entre 25 y 27 años, una tendencia que se consolidará en este edición.

El director de la promotora Last Tour International, Alfonso Santiago, adelantó que el canje de las entradas por las pulseras se realizará de miércoles a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la madrugada, en la zona de San Mamés y en el espacio habilitado en las inmediaciones del BEC. Desde ambos puntos salen lanzaderas a Kobetamendi. Los próximos lunes y martes, 9 y 10 de julio, se podrá realizar el canje en la Sala BBK de la Gran Vía.

Bilbao Bilbao BBK Live volverá a ser, como en la pasada edición, un festival 'cashless', es decir, sin dinero en efectivo. El público podrá realizar todos los pagos (merchandising, comida y bebida) con las pulseras inteligentes que cada asistente recibirá al validar su entrada. La recarga podrá hacerse a través de la página web y de la aplicación del festival, y también en efectivo o tarjeta en los puntos habilitados en Kobetamendi. La devolución del dinero sobrante no tendrá coste este año.

El sonido de Florence+The Machine, Gorillaz, The xx, The Chemical Brothers, My Bloody Valentine y Childish Gambino está cada vez más cerca.