El Bilbao BBK Live recibirá a cerca de 120.000 personas «entregadas al rock»

«¿Rosalía? Sí, pero también The Strokes, que es la gran banda que va a girar este verano por Europa». Así explicaba Alfonso Santiago, consejero delegado de la promotora Last Tour, la venta masiva de entradas para la jornada del viernes en el Bilbao BBK Live. «Rosalía arrastra al público que sigue las novedades, pero The Strokes tienen un gran tirón entre el aficionado que lleva años escuchando música y que ahora tiene la oportunidad de verlos, sobre todo los que vienen del extranjero».

Sólo quedan algunas entradas reservadas para la taquilla, con el objetivo de «evitar la reventa», para ese día en el que también saldrán al escenario Idles y Suede, sólo por poner dos ejemplos.

En total, pasarán de jueves a sábado cien bandas por los siete escenarios del Bilbao BBK Live, que según Santiago reunirá a una tropa de entre 110.000 y 120.000 almas entregada al rock, el trap, la electrónica y todas las hibridaciones de estilos e instrumentos posibles. Si llegan a la segunda cifra, el festival volverá a colgar el 'no hay entradas'. El domingo, en el mismo recinto, tocarán Berri Txarrak en su gira de despedida.

Alfonso Gil, teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, y Amaia Arregi, concejala de Seguridad Ciudadana, presentaron junto a Santiago todos los detalles del operativo para asegurar una llegada y una salida del recinto sin aglomeraciones y con garantías para poder disfrutar de la música. Estos son algunas de las medidas.

Accesos a Kobetamendi

Las primeras restricciones circulatorias para vehículos privados se establecerán a las 11.30 horas de mañana. Este año, excepcionalmente, debido al concierto de Berri Txarrak en Kobetamendi el domingo día 14 de julio, permanecerá cortado al tráfico desde el cruce con la carretera Basurtu-Kastrexana hasta la Cervecera de Kobetamendi y Altamira hasta, aproximadamente, las 04:00 horas del lunes día 15.

Cambio de entradas por pulseras obligatorio antes de subir

Al igual que en la edición pasada, las entradas se cambiarán por las pulseras del festival antes de subir al recinto. Como novedad este año y gracias a la colaboración con el Athletic Club, el cambio de pulseras en la zona de San Mamés se realizará en un espacio habilitado dentro del propio estadio, para mayor comodidad del público asistente, desde ayer y hasta el sábado, 13 de julio.

El horario de recogida será hoy martes de 11:00 a 20:00 horas solo en San Mamés y desde mañana miércoles hasta el sábado tanto en San Mamés como en el BEC! de 10:00 de la mañana a 02:00 de la madrugada. No podrán cambiarse entradas por pulseras en el recinto del festival y no se permitirá el acceso sin pulsera a los autobuses gratuitos.

Autobuses gratuitos

La ida los buses partirán desde el BEC junto a la parada de metro de Ansio –donde se habilitarán 3.500 plazas de parking- y desde las inmediaciones de San Mamés - al fondo de la calle Capuchinos de Basurto, en la parte trasera del edificio de Hacienda. Los autobuses prestarán servicio ininterrumpido desde las 12:00 horas de mañana, miércoles 10 de julio, y hasta las 12:00 horas del mediodía del domingo, día 14, con frecuencias de servicio variables, según la demanda y las necesidades previstas. Todos los días del festival, a partir de aproximadamente las 16:00, pararán en las inmediaciones de la antigua fábrica de Beyena, y desde allí el público deberá recorrer los escasos 800 metros que les separan del recinto del festival.De la misma forma, una vez concluyan los conciertos programados se podrán emplear los autobuses lanzaderas para efectuar el viaje de vuelta.

Servicios especiales de metro

Metro Bilbao ofrecerá servicios especiales la noche del jueves, día 11 y del domingo, 14 de julio, desde las 23.00 y hasta las 03:00 horas. Viernes y sábado el metro dará servicio durante toda la noche.

Taxi

Entre las 08:00 y hasta las 16:00 horas, los taxis podrán dejar viajeros en la proximidad de la entrada del recinto.

A partir de esa hora, los taxis que acudan al recinto del festival dejarán a los pasajeros en una parada habilitada en las inmediaciones de la antigua fábrica de Beyena. Asimismo, durante toda la noche de los días 11, 12 y 13 de julio se habilitará una parada de taxis en la calle Telmo Zarra (junto al campo de fútbol de San Mamés).

Acceso peatonal

Las mejoras realizadas en el entorno de Kobetamendi durante los últimos años facilitan el acceso peatonal al recinto festivo por el barrio de Masustegi, una alternativa que gana terreno como la forma más fácil de evitar aglomeraciones.

Personas con movilidad reducida

La organización les ofrecerá una alternativa de transporte, adaptada a sus necesidades.

Parking provisional de autocaravanas en el BEC

El área de acogida municipal para autocaravanas de Kobetamendi permanece cerrada desde el pasado 25 de junio y hasta las 10.00 horas del próximo 18 de julio.

Para sustituir este emplazamiento, se ha habilitado un servicio de parking gratuito para autocaravanas durantes estos días en el parking exterior de almacenes del BEC.

Camping

Situada a 3 kilómetros del recinto, en una de las mayores áreas recreativas de Bilbao, la zona de acampada del Bilbao BBK Live es una zona verde dotada con todos los servicios básicos como agua, duchas, baños con espejos y enchufes, supermercado, taquillas y zona de restauración. El camping se abrirá al público mañana miércoles, día 10, a las 12:00 horas, y se cerrará el domingo, día 14, a las 12.00 horas. El Ayuntamiento recuerda que sólo estará permitido acampar en esta zona habilitada, y ruega que los/as campistas que no se desplacen a pie desde la zona de conciertos hasta el camping y utilicen siempre el servicio de autobuses gratuitos 24 horas para moverse, especialmente durante la noche. Asimismo, se recuerda que por razones de seguridad, no está permitido hacer fuego.

Mañana uno concierto de bienvenida exclusivo para campistas en el escenario Akelarre, dentro de la zona de acampada, con Nicola Cruz y varios djs.

Apertura del recinto y pago de consumiciones

La apertura de puertas del recinto del festival será a las 17:00 horas todos los días. Por tercer año consecutivo el Bilbao BBK Live volverá a ser un festival 'cashless', es decir, sin dinero en efectivo. El público podrá realizar todos los pagos del festival con un simple giro de muñeca gracias a la tecnología integrada en las pulseras inteligentes que recibirán al validar su entrada, y que garantizan un pago seguro. La recarga puede hacerse online –a través de la web o la app del festival (disponible para Android y Apple) - y físicamente en los puntos de recarga habilitados en el recinto. Las devoluciones del importe serán automáticas e íntegras, y sin coste para las personas que hayan realizado la recarga online.

Limpieza

Durante el Bilbao BBK Live 2019 se realizarán labores de limpieza y recogida de residuos en todo el recinto festivo, de 07:00-08:00 a 15:00 horas, en las que participarán una media diaria de 43 operarios apoyados por un total de 21 vehículos –entre camiones y barredoras. En esta ocasión, el operativo se mantendrá hasta el lunes, 15, por el concierto de Berri Txarrak el domingo, 14 de julio. Se instalarán un total de 320 contenedores. En el escenario Basoa los trabajos de limpieza serán completamente manuales, por la densidad del arbolado.

Sostenibilidad

Con el fin de reducir el impacto ambiental del festival, elBilbao BBK Live contará con una campaña de sensibilización dirigida al público, que volverá a disponer este año del vaso reutilizable y encontrará contenedores para la recogida selectiva de residuos en todo el recinto. Un equipo verde de voluntarios velará también por mantener limpio el entorno y cuidar el parque de Kobetamendi.

Un festival libre de agresiones sexistas

Bajo lema «EZ beti da EZ. NO es NO» –extendido entre la sociedad bilbaina debido a su impacto en Aste Nagusia- la iniciativa busca promover comportamientos y relaciones basadas en el respeto y la libertad.

Además, el Ayuntamiento recuerda la existencia de la APP gratuita, (disponible para y ) , AgreStop/EraStop: una herramienta que permite avisar de manera inmediata a la Policía, pulsando un 'botón de emergencia' en caso de sufrir, encontrarse en una situación de riesgo o presenciar una agresión, emitiendo una señal que avisa a la Policía de la localización de la persona que lo activa; o que otorga la opción de 'acompañamiento', a través de alguno de los contactos de teléfono, permitiendo a la persona escogida seguir el recorrido a casa a través de un mapa virtual.

Seguridad

En esta edición, se reforzará de nuevo la seguridad del festival con un dispositivo especial coordinado entre Ertzaintza, Policía Municipal y personal de seguridad del Bilbao BBK Live. La Policía Municipal vigilará los accesos y la entrada a la zona para evitar hechos delictivos y altercados y prestará especial atención, asimismo, a la venta fraudulenta y a la seguridad vial de las personas asistentes.

Centro coordinador, puesto médico y ambulancias

Se ha organizado un Centro de Coordinación de Seguridad del Festival, en el que estarán presente personal de seguridad, Policía Municipal, Ertzaintza, Bomberos y personal sanitario. El Centro de Coordinación y el puesto médico, por su parte, se situarán en una zona próxima al aparcamiento de autocaravanas y dentro del recinto de conciertos se habilitará un puesto médico dividido en dos espacios: sala de asistencia médica y sala de evolución.

Durante los conciertos se dispondrán ambulancias en las distintas zonas del recinto: en los escenarios principales, en las proximidades de la zona de relax y en el puesto médico, y una de ellas se mantendrá en servicio durante las 24 horas del día. Un camión de bomberos, con un completo equipo técnico y humano, se encontrará listo para cualquier emergencia en la zona de producción. La zona de acampada contará, asimismo, con personal de seguridad y asistencia sanitaria 24 horas.