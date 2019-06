Aficionados de más de cien países vendrán al Bilbao BBK Live El BBK Live se celebrará del 11 al 13 de julio en Kobetamendi. / El Correo Anni B Sweet,Cariño, Los Hermanos Cubero y Pony Bravo están entre los artistas que tocarán en los escenarios urbanos del festival, cuya pulsera dará derecho a descuentos en tiendas y museos CARLOS BENITO Martes, 18 junio 2019, 12:06

El Bilbao BBK Live alcanza este año su edición número catorce y, si nos detenemos a mirarlo, experimentamos una sensación parecida a la de las familias cuando comprueban lo grande que se ha hecho ya el hijo adolescente. Catorce años después, el festival es un gigante que supera el centenar de artistas repartidos entre doce escenarios, de los que siete están en Kobetas, uno en el camping y los otros cuatro se reparten por distintos puntos de la villa. Los detalles de esta edición, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de julio, se han presentado este martes en el Ayuntamiento de la capital vizcaína: más que grandes novedades, porque el cartel ya se conocía, se trataba de completar algunos huecos pendientes y anunciar algunos de esas ramificaciones que ayudan a convertir el evento en «un lugar de peregrinaje», como han acuñado los organizadores.

Porque un festival es mucho más que unos cabezas de cartel atractivos. Los de este año serán The Strokes, Liam Gallagher, Rosalía, Weezer, Thom Yorke y Suede, pero el cartel se extiende más allá de los cien nombres. Este martes se han hecho públicas las tres últimas incorporaciones: la belga-caribeña Charlotte Adigéry y su pop colorista, los imprevisibles Alien Tango del murciano Alberto García Roca y el «experimento de afro-punk« The Intergalactic Republic Of Kongo (liderado por el músico de origen marroquí Mike Title). Estos últimos trabajarán doble y tocarán también en Bereziak, los conciertos que traen la música a cuatro escenarios urbanos: el Arenal, la Gran Vía, las Torres Isozaki y Jardines de Albia. Los aficionados (y cualquiera que pase por allí) podrán disfrutar de las actuaciones de Mastodonte, Anni B Sweet, Cariño, Gimnástica, Los Hermanos Cubero, Lorena Álvarez, Mujeres, Ortiga, Pony Bravo y Venturi, además de los citados The Intergalactic Republic Of Kongo. Además, los campistas podrán abrir boca con la fiesta Akelarre, a cargo del DJ ecuatoriano Nicola Cruz, y contarán después con una programación sorpresa.

Entre las novedades, destaca la Bilbao BBK Live Experience!, es decir, las ventajas que brinda la pulsera del festival durante las visitas a Bilbao, con descuentos en diecisiete tiendas y también en el Guggenheim y, por vez primera, en el Museo de Bellas Artes y el Museo del Athletic. Este vínculo con el equipo rojiblanco se hará notar también en la recogida de las pulseras, que no se realizará en un tenderete exterior sino dentro del propio estadio de San Mamés. «Así lo damos a conocer a muchísima gente», comentó Alfonso Santiago, director de la empresa organizadora, Last Tour. Una última novedad son los nombres de los escenarios, que ahora serán en euskera: Nagusi, Bestea y Txiki son los principales.

Santiago explicó que las ventas están ya en cifras muy altas: «El viernes lo tenemos prácticamente agotado y los otros días van muy avanzados». Los compradores proceden de más de cien países: los españoles superan el 60%, seguidos por británicos, franceses, italianos, estadounidenses (que «han subido mucho»), portugueses y alemanes. Por ciudades, la proporción más alta de ventas (el 18%) corresponde a Madrid, y las siguientes de la lista son Bilbao, Barcelona, Valencia, Londres, Zaragoza, París, Sevilla, San Sebastián y Burdeos. El festival cuenta con nueve millones de presupuesto (es «de gran envergadura», como acuña Santiago) y aspira a «crecer en calidad, no en cantidad». El concejal de Desarrollo Económico, Xabier Otxandiano, ha elogiado el carácter «internacional pero a la vez muy propio» del Bilbao BBK Live y lo «extraordinariamente extraordinario y atípico» del entorno en el que se desarrolla. «Ha colocado Bilbao en lo más alto», ha agradecido.