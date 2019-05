Tami Neilson y Danny & The Champions of the World, conciertos del Azkena en la Virgen Blanca Cientos de 'azkeneros' disfrutan de un concierto en la plaza de la Virgen Blanca. / Blanca Castillo Las actuaciones gratuitas llenarán de country, rock y soul las mañanas de los días 21 y 22 de junio, desde las 13.30 horas NATXO ARTUNDO Jueves, 30 mayo 2019, 14:12

El Azkena Rock Festival no sólo supondrá, un año más, una invasión de gafas oscuras y camisetas negras por toda la ciudad los días 21 y 22 de junio. También, la música saldrá del recinto de Mendizabala para llevar el buen ambiente del rock en directo al centro de la capital alavesa. La fiesta musical comenzará cada día en la plaza de la Virgen Blanca con un concierto gratuito que arrancará a las 13.30 horas. El country y el rockabilly de Tami Neilson protagonizarán la matinal del viernes y el rock y soul de Danny and The Champions of The World serán las estrellas del sábado.

Considerada como una de las artistas más excitantes del country actual y comparada con frecuncia con grandes del género cómo Wanda Jackson o Patsy Cline, Tami Neilson se adueñará del escenario de la plaza de la Virgen Blanca el día 21. Será toda una fiesta del swing la propuesta de la artista, con su poderosa fuerza vocal al ritmo de su movimiento de cadera. Nacida en Nueva Zelanda pero canadiense de adopción, su carrera artística comenzó a muy corta edad junto a la Neilson Family, y llegó a telonear al legendario Johnny Cash. Consolidada en la escena y alabada por la crítica, sus letras subversivas que abarcan temas tan dispares como la maternidad, la pérdida o la misoginia en la industria, brillan sobre una colorida mezcla de soul, rockabilly, blues y country.

Formados en Londres en 2007, Danny and the Champions of the World ofrecen una combinación perfecta entre heartland rock y soul, géneros. Su líder, Danny George Wilson, creció escuchando estos estilos junto con el blues o el doo wop y esta esencia está presente en todos sus proyectos. A partir de estas influencias, los seis álbumes de estudio de la formación son todo un auténtico homenaje al viejo rock de raíces norteamericano, que se apoya en los ritmos del country, el folk, el bluegrass, el gospel y el rhythm and blues.