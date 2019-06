Siete pistas para gozar este viernes del Azkena Rock Festival, templo del rock & roll Stray Cats, la banda de rockabilly más importante de todos los tiempos, actuará este viernes en el escenario God. / ARF Mendizabala abre sus brazos para recibir a miles de azkeneros, que podrán disfrutar de dos intensas jornadas de música en directo NURIA NUÑO Jueves, 20 junio 2019, 23:03

Los azkeneros apuran ya las horas para peinarse el tupé y recibir este viernes por todo lo alto a los Stray Cats. Los integrantes del famoso trío de rockabilly, que celebra cuarenta años de carrera con nuevo disco, afilan sus uñas para brindar al respetable la actuación más esperada de este 21 de junio. La potente banda, modelo y guía para innumerables formaciones de características similares y cabeza de cartel del Azkena Rock Festival 2019, aterrizará en Vitoria al completo. Los aficionados recibirán con especial alegría a los «gatos descarriados», ya que su presencia acentuará el carácter rockero de esta cita, ya consolidada en el calendario, que festeja su mayoría de edad: nada menos que 18 ediciones.

Mendizabala, transmutado en un auténtico templo del rock&roll, abre sus brazos para recibir durante dos jornadas a miles de devotos. Frente a la desbordante oferta y ante la ausencia del don de la ubicuidad, se hace preciso que cada uno de los asistentes se confeccione un 'planning' personal para disfrutar al máximo de todo lo que le ofrece un festival de estas características: nada menos que las actuaciones de 44 artistas repartidos en cinco escenarios en el recinto de Mendizabala y uno en la capital alavesa. Aquí van algunas sugerencias. Pasen y lean.

1. Plaza de la Virgen Blanca Los rockeros calientan motores

Las ganas de Azkena se palpan en el ambiente. Pero, quienes no puedan esperar a la tarde-noche del viernes, tendrán la posibilidad de ir calentando motores horas antes. La música saldrá del recinto de Mendizabala para llevar el buen ambiente del rock en directo al centro de la capital alavesa. Así, un año más, la plaza de la Virgen Blanca, tras servir como escenario el jueves al Osteguna Rock Festival, se reserva de nuevo para la música al aire libre con las actuaciones gratuitas que llenarán las mañanas de los días 21 y 22 de junio, desde las13.30 horas.. El country y el rockabilly de Tami Neilson protagonizarán la matinal del viernes. Considerada como una de las artistas más excitantes del country actual y comparada con frecuencia con grandes del género cómo Wanda Jackson o Patsy Cline, se adueñará del escenario de la céntrica plaza. El sábado será el turno de Danny and the Champions of the World, que ofrecerán una combinación perfecta entre heartland rock y soul.

2. Recogida de pulseras Apertura y guía útil

Como es bien sabido, para poder entrar al recinto hay que cambiar la entrada por la pulsera del festival. Los asistentes han podido recogerlas desde este jueves en la entrada de Mendizabala; entre las 17.00 y las 22.00 horas. También tendrán la posibilidad de retirarlas ahí mismo el viernes y el sábado, en este caso, de 15.00 a 02.00 horas. Quienes se acerquen a la plaza de la Virgen Blanca podrán conseguirlas el viernes y el sábado (de 12.00 a 16.00 horas). Es posible entrar y salir del recinto tanto con el brazalete de bono como con el de día. Los menores de 14 años pueden entrar de forma gratuita. Los tutores legales de todos los menores de 16 años deberán rellenar una autorización 'online' o en la taquilla.

Mapa del recinto de Mendizabala. / Gonzalo de las Heras

El festival, al que se podrá acceder cada día desde las cinco de la tarde, cuenta con cinco escenarios distribuidos por la explanada de Mendizabala. Como es habitual, se han habilitado distintos puntos de recogida de vasos, de venta de 'merchandising', bebida y comida. A lo largo y ancho del recinto, se han instalado diversos 'foodtrucks' para que los asistentes puedan recargar fuerzas; puesto que no es posible introducir comida y bebida propias al recinto. Habrá bebidas sin azúcar y sin alcohol. Los vegetarianos y celíacos también tendrán varias opciones disponibles. Los alimentos y las consumiciones en los bares se tienen que pagar en efectivo o con tarjetas bancarias.

3. Escenario God Stray Cats y The B-52s

Como comentábamos en el arranque, el escenario principal del Azkena Rock Festival acogerá este viernes (21.45 horas) el regreso de Stray Cats, que ofrecerán en Vitoria su único concierto en España. Éste forma parte de una gira en la que regresan a sus orígenes con la conmemoración de su 40º aniversario. Eso sí, esas tablas las pisarán antes Micky & The Buzz (17.30 horas) y The Living End (19.15 horas). Los psicodélicos The B-52s, un cuarteto americano que comanda el rock alternativo desde hace años, cerrarán la velada a eso de las 00.40 horas. En activo con sus cuatro fundadores vivos (las cantantes Kate Pierson –teclista, a la sazón– y Cindy Wilson, Fred Schneider (voz) y el multinstrumentista Ken Strickland) la que se anuncia como su última gira europea -que cierran en Mendizabala- servirá para contagiarse en vivo de su fresco pop setentero y sus guiños a la cultura trash. Con esta aparición, la banda regresa también a España tras más de diez años sin pisar un escenario nacional. Al igual que sus predecesores, celebran sus cuatro décadas en el mercado musical.

The B-52s actuarán el viernes en el escenario God. / ARF

4. Escenario Respect Surfbort y Blackberry Smoke

Además de los cabezas de cartel, destacará este viernes el punk neoyorquino de Surfbort, con un directo explosivo. Esta banda, uno de los grupos más prometedores del género, estrenará el escenario Respect a las 18.20 horas. Además, Blackberry Smoke, herederos de Lynyrd Skynyrd, han despertado mucho interés con su rock sureño. Su actuación será a las 23.20 horas. Entre ambos, saltará al escenario la superbanda Deadland Ritual (20.35 horas) formada por músicos de Black Sabbath, Apocalyptica o Guns n' Roses, que hace su única parada de gira en el Azkena Rock. A las 02.00 horas, será el turno de los míticos Glassjaw.

Deadland Ritual actuarán el viernes sobre el escenario Respect. / ARF

5. Escenario Love Inglorious y Tropical Fuck Storm

Las actuaciones en el escenario más 'amoroso' arrancarán a las seis de la tarde con la actuación de Giante. A las 19.15 horas, será el turno del hardrock británico con Inglorious, que ya actuaron en el festival vitoriano hace unos años. El turno de Lucero llegará a las 20.45 horas. Ya de noche se subirán al escenario Tropical Fuck Storm (23.15 horas). La banda de la que forman parte Liddiard y Kitschin de The Drones ha llamado la atención de los organizadores del festival, en especial, por sus composiciones «locas, majas y diferentes». La última actuación de la jornada en ese escenario está reservada para The Hillbilly Moon Explosion (02.00 horas). La banda suiza pondrá a bailar al público con su rockabilly.

Los integrantes de Lucero. / ARF

6. Escenario Trashville- Trash a go-go! Pura dinamita

No hay que olvidar los conciertos en la carpa Trashville, un espacio donde se vive el rock directo y primitivo, sin grandes despliegues técnicos pero sí repleto de energía. Pura dinamita, vaya. Bajo la lona estará, por ejemplo, Dollar Bill, que estrenará este bullicioso espacio a las 18.40 horas. Después, le seguirán un buen puñado de actuaciones. A saber: The Cheating Hurts (sobre las 20.10 horas), Los Duques de Monterrey (22.15 horas), Blind Rage & Violence (01.00 horas); además de DJ Bob Hop, a las tres de la madrugada, y Cristina Sandalia; alrededor de las 4.45 horas.

Los Duques de Monterrey. / ARF

7. Escenario Trashville-Rat Hole Lucha extrema mexicana

Las motos del Wall of Death volverán a rugir este año en el Azkena al ritmo del rock más salvaje con cuatro sesiones diarias (17.15, 22.00, 00.40 y 03.00 horas) en las inmediaciones del espacio Trashville. Además, este rincón festivalero recupera la lucha extrema mexicana, un espectáculo de llaves y acrobacias, con temibles luchadores y luchadoras enmascarados en tres emocionantes. Harán tres pases diarios (18.30, 20.30 y 23.30 horas). Con las actuaciones de Laura Preminger (02.15 horas) y del DJ Señor Lobo (04.15 horas) se echará el cierre a la jornada en rincón festivalero.