Patti Smith, cabeza de cartel del Azkena La gran estrella del rock femenino actuará en el festival de Mendizabala que también ha confirmado a L7, Reverend Horton Heat y The Steepwater Band RAMÓN ALBERTUS Martes, 15 octubre 2019, 11:53

Se le conoce como la madrina del rock, pero siempre ha renegado de las etiquetas. Poeta, rockera, activista y artista plástica. Patti Smith (Chicago, 1946) es la definición de artista total y la cabeza de cartel del Azkena Rock para su 19 edición que se celebra el 19 y 20 de junio de 2020. Su confirmación viene acompañada de la de las bandas L7, Reverend Horton Heat y The Steepwater Band, quienes han elegido la cita en Mendizabala como única fecha de su gira española. A estas confirmaciones se suman los nombres anunciados el pasado mes de junio, Social Distortion y Fu Manchu Social Distorsion.

El rock de los setenta no hubiera sido igual sin 'Horses' (1975), el disco junto a la Patti Smith Band, que comenzaba con 'Gloria', una versión musical de Van Morrison a la que la creadora cambiaba. Al mismo tiempo ese álbum se convertía en el revulsivo para la escena punk del momento. Tampoco la historia del género puede escribirse sin incluir esa invitación nocturna al descontrol de 'Because the night', uno de los grandes himnos del siglo XX que escribió junto a Bruce Springsteen.

Fue la gran estrella del rock de la escena neoyorquina, aunque siempre ha renunciado a cualquier apelativo femenino. En toda su carrera hay ecos del movimiento beat y de los simbolistas franceses, en especial del poeta Arthur Rimbaud, quien ha inspirado canciones como 'Land'. La artista ha protagonizado uno de los parones más largos entre las estrellas de la música. Se tiró 16 años alejada de los focos cuidando de su marido y sus hijos y en 1995 volvía al escenario junto a Dylan.

La última visita de la artista estadounidense a Vitoria fue en 2008 en el museo Artium, donde presentó una colección de dibujos y fotografías llamada 'Written Portrait'. Mucho más reciente, hace dos meses actuó en el estadio Riazor de A Coruña ante 70.000 seguidores. Su repertorio se puede disfrutar como un recorrido por la historia de las guitarras y el estruendo, también de sus amigos, con versiones de Jimi Hendrix, Neil Young, Rolling Stones o Lou Reed. Su larga cabellera blanca, su voz rasposa y susurrante guarda a los 72 años la fuerza de una veinteañera.