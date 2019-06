La guía azkenera del sábado: Wilco, Tesla y mucho más Wilco, iconos del rock americano, actuarán sobre el escenario God. / ARF Mendizabala abre sus brazos para recibir de nuevo a miles de aficionados, que podrán disfrutar por segundo día de otra intensa jornada de música en directo NURIA NUÑO Sábado, 22 junio 2019, 08:32

La traca final del Azkena Rock Festival suena con fuerza. Hoy es el día de Wilco, Tesla, The Cult... y muchos más. Al igual que ocurrió el viernes, Mendizabala, metamorfoseado en un auténtico templo del rock&roll, abre de nuevo sus brazos para recibir este sábado a miles de fervientes devotos; que festejarán un día más la mayoría de edad de la cita vitoriana. Frente a la apabullante oferta y ante la carencia del don de la ubicuidad, se hace muy necesario que cada uno de los asistentes se diseñe un 'planning' personal para disfrutar al máximo de todo lo que le ofrece un festival de estas características. Os resumimos, a continuación, algunas sugerencias y paradas 'clave' para aprovechar a tope la jornada sabatina y despedir por todo lo alto la cita más roquera del año.

1. Plaza de la Virgen Blanca Segundo 'round'

Quienes no puedan esperar a la tarde-noche de hoy para saciar su sed de rock&roll tendrán la posibilidad de ir calentando motores unas horas antes. Como ya es tradicional, la música saldrá del recinto de Mendizabala para trasladar al centro de la capital alavesa el ambiente más roquero. La plaza de la Virgen Blanca, tras servir como escenario el jueves al Osteguna Rock Festival y el viernes al country y el rockabilly de Tami Neilson, se reserva hoy una nueva actuación gratuita a partir de las 13.30 horas. La matinal de este sábado llevará el sello de Danny and the Champions of the World, que ofrecerán una combinación perfecta entre heartland rock y soul. Los seis álbumes de estudio de esta formación son todo un auténtico homenaje al viejo rock de raíces norteamericano, que se apoya en los ritmos del country, el folk, el bluegrass, el gospel y el rhythm and blues.

2. Recogida de pulseras Apertura y guía útil

Como es bien sabido, para poder entrar al recinto hay que cambiar la entrada por la pulsera del festival. Los asistentes tendrán la posibilidad de recogerlas hoy, en horario de 15.00 a 02.00 horas, en la entrada de Mendizabala. Quienes se acerquen a la céntrica plaza de la Virgen Blanca podrán conseguirlas de 12.00 a 16.00 horas. Es posible entrar y salir del recinto tanto con el brazalete de bono como con el de día. Los menores de 14 años pueden entrar de forma gratuita. Los tutores legales de todos los menores de 16 años deberán rellenar una autorización 'online' o en la taquilla.

Y un aviso para los más previsores a la hora de hacer planes. Las primeras entradas para la edición de 2020 saldrán a la luz a precio reducido de venta exclusiva en el recinto del festival y en el puesto habilitado en la plaza de la Virgen Blanca.

Mapa del recinto de Mendizabala. / Gonzalo de las Heras

El festival, al que se podrá acceder hoy desde las cinco de la tarde, cuenta con cinco escenarios distribuidos por la explanada de Mendizabala. Como es costumbre, se han habilitado varios puntos de recogida de vasos, ya que los envases- que tienen un coste de 3 euros por unidad- son retornables y reutilizables en la apuesta del festival por la sostenibilidad. Ese dinero se puede recuperar al devolver el vaso. Éste también puede canjearse por 'merchandising' o, quien lo prefiera, puede quedárselo de recuerdo.

También habrá puestos de venta de bebida y comida. A lo largo y ancho del recinto, se han instalado diversos 'foodtrucks' para que los asistentes puedan recargar fuerzas; ya que no es posible introducir comida y bebida propias al recinto. Habrá bebidas sin azúcar y sin alcohol. Los vegetarianos y celíacos también tendrán varias opciones disponibles. Eso sí, los alimentos y las consumiciones en los bares se tienen que pagar en efectivo o con tarjetas bancarias.

3. Escenario God El turno de Out Gravity

'Sonic Temple' es un álbum que los seguidores de The Cult se conocen al dedillo. Este sábado, o mejor dicho, este domingo, ya que su actuación está prevista para las 00.35 horas, lo van a poder degustar con la intensidad del directo en el Azkena, ya que la banda de Ian Astbury interpretará ese material en Mendizabala. Será la primera vez que lo hagan en Europa, más de tres décadas después de la publicación del disco, convertido ya en un clásico tanto de la formación británica como de la propia historia del rock. Su esperada actuación cerrará los conciertos de este año en el escenario God.

Los encargados de abrir las actuaciones sobre esas tablas serán los vitorianos Out Gravity. La joven banda debuta hoy en el festival de su ciudad (17.30 h0ras) con la presentación de su disco 'Dwarka'. «Es el sitio en el que nos conocimos y empezamos un proyecto. Es lo que más ilusión me hace» , subraya su cantante Ingrid Padoan, que se subirá con sus compañeros -los guitarristas Bruno Higueras y Roberto Nieves, el bajista Jorge Llamazares y el batería Oier Irazu- al mismo escenario que pisarán después Tesla (19.15 horas) y los esperadísimosWilco (21.45 horas).

Vídeo. Ian Astbury, voz de The Cult, en el Azkena 2011. / Rafa Gutiérrez

4. Escenario Respect El turno de Neko Case

Con su actuación en el recinto de Mendizabala, debuta en España uno de los grupos más prometedores del rock americano del momento, Mt. Joy. El suyo es el primer concierto previsto para este sábado (18.20 horas) sobre el escenario Respect. Después, tomará el testigo Neko Case (20.35 horas), una de las principales figuras femeninas del country-folk alternativo y el indie rock. A las 23.20 horas, será el turno de Gang of Four, una de las bandas más importantes de la historia del post-punk desde que, allá por 1979, publicaron su mítico debut 'Entertainment!'. Los de Leeds han sido los elegidos para sustituir a Melvins. El batería del legendario grupo estadounidense, Dale Crover, padece una lesión en la espalda que les ha obligado a cancelar su gira europea; que tenía en Vitoria una de sus paradas.

Vídeo. Neko Case es una de las principales figuras femeninas del country-folk alternativo y el indie rock. / ARF

Gang of Four regresan al ARF para actuar en el que será su primer recital en Europa por el 40º aniversario de su célebre álbum. Los últimos en bajar el telón en este rincón de Mendizabala son Philip H. Anselmo & The Illegals (02.10 horas). Ofrecerán un 'show' exclusivo en España. La banda ejecutará un 'setlist' conformado únicamente por temas clásicos del repertorio de Pantera; la formación que aupó a Anselmo hace casi tres décadas hasta convertirlo en una de las figuras más influyentes de la escena internacional vinculada al metal.

5. Escenario Love Sludge y metal sureño

El sonido más duro llegará con Corrosion of Conformity a las 20.45 horas. El sludge, stoner y metal sureño estarán este 2019 representados en el Azkena gracias a estos americanos, que harán en Vitoria su única parada en España para celebrar las bodas de plata de 'Deliverance'. Con Pepper Keenan de vuelta en la formación y como homenaje a su mítico álbum, publicado en 1994, buena parte de su recital girará en torno a los temas extraídos de ese disco. Eso sí, también tendrán tiempo para presentar los cortes más destacados de 'No cross no crown', su último trabajo. Antes que ellos, actuarán Garbayo (18.00 horas) y Meat Puppets (19.15 horas). Los conciertos que albergará el escenario Love se completan con los 'shows' de Morgan (23.15 horas) y Starcrawler (02.10 horas).

Vídeo. Corrosion of Conformity. / ARF

6. Escenario Trashville-Trash a go-go! Pussycat & The Dirty Johnsons

No hay que olvidar los conciertos en la carpa Trashville, un espacio donde se vive el rock directo y primitivo, sin grandes despliegues técnicos pero repleto de energía. Pura dinamita, vaya, donde el rock & roll recupera su principal objetivo: la diversión. Bajo la lona estará la que está considerada una de las mejores bandas en directo del Reino Unido: Pussycat & The Dirty Johnsons (01.00 horas). Desembarcan en esta nueva edición de Trashville para hipnotizar al público con su dirty rock 'n' roll con tintes punk y su energética front-girl; así como una inmejorable carta de presentación con temazos como 'Ain't No Pussy', 'Sylvia' o 'Get Outta My Face'.

Vídeo. Pussycat & The Dirty Johnsons actuarán en Trashville. / Toby Amies

Este salvaje espacio también contará con la presencia de The Courettes (18.40 horas), Deadbeatz (20.10 horas) y Los Torontos (22.15 horas). La traca final llegará de la mano de Deborah Devobot (03.00 horas) y Wold-A DJ (04.45 horas).

7. Escenario Trashville-Rat Hole Motos y lucha mexicana

Las motos del Wall of Death han vuelto a rugir este año en el Azkena al ritmo del rock más salvaje con cuatro sesiones (17.15, 22.00, 00.40 y 03.00 horas) en las inmediaciones del espacio Trashville. Además, este rincón festivalero ha recuperado también la lucha extrema mexicana, un espectáculo de acrobacias y llaves, con temibles luchadores y luchadoras enmascarados. Este sábado volverán a realizar tres pases (18.30, 20.30 y 23.30 horas). Con el duelo entre DJ Arbis vs DJ Gautxos (02.15 horas) y la actuación de Holy Cuervo DJS (04.15 horas) se echará el cierre a esta edición en la que el Azkena Rock Festival ha festejado su mayoría de edad.