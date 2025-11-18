Extraterrestres, robots, fantasmas... en el escenario Trashville del Azkena Rock de Vitoria

Es ese escenario del festival Azkena -que cuenta con EL CORREO como medio oficial- donde caben las propuestas más atrevidas, distintas, alocadas y arriesgadas. ... Más allá de leyendas como Alice Cooper, historia viva del rock, o de bandas de ayer y de hoy como Jason Isbell y Social Distortion, que figuran entre los grandes reclamos, la cara B del programa vitoriano se llama Trashville. Concebido como su «lado más visceral y salvaje», sigue siendo un imán para numerosos aficionados al rock. Y en el que caben tipos de todo pelaje, incluso en apariencia sobrehumana.

Para los días 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala, la promotora Last Tour ha desvelado los quince artistas que integrarán su cartel particular. Un anuncio en el que sobresalen The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge y Les Robots, pero que, como es habitual, promete sorpresas entre esos nombres impresos en letra más pequeña.

No resulta fácil condensar en pocas palabras la propuesta de Dwarves. «Traerán a Mendizabala su metralleta de pildorazos punk sin respiro para enseñar a todos los niños cómo adorar a Satán y sin poder garantizar a los asistentes que saldrán ilesos de su concierto», recoge el anuncio de la presencia de la banda liderada desde 1983 por Paul Cafaro, conocido como Blag Dahlia. Ese punk arrollador estadounidense, responsable de temas como 'I Will Deny' o 'Trailer Trash', se presenta en el certamen vitoriano como uno de los nombres más populares.

Azkena 2026 Cartel. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, Circle Jerks, Old Crow Medicine Show, SUGAR, Sleaford Mods, Therapy?, Evaristo, Corrosion of Conformity, Voivod, Tropical Fuck Storm, The Damn Truth, The Del Fuegos, Split Dogs, Starbenders, Rodeo, Nhil. En las carpas de Trashville: Ángel y Cristo, Bloodsucking zombies from outerspace, Bridge City Sinners, Capitán entresijos feat Garganta profunda, Captain Trasho, Cve Girlss+The Neandergals, The Concrete boys, Cuir, The Dwarves, Henge, Les Robots, Radioacvtivas, Restless Ramone, Stompin' Riffraffs y Twin Ghosts.

Abonos. Bono Cuadrilla: 104 euros (por la compra de 5 bonos, se reciben 6; hasta el 5 de enero). Bono general: 140 euros hasta el 11 de diciembre a las 10.00. Bono Gaztea: 100 euros (para menores de 24 años).

Otra banda, The Bridge City Sinners, que transita entre el bluegrass y el folk gótico, hará parada en la capital alavesa dentro de sus maratonianas giras. Liderados por Libby Lux, se autodefinen como una formación de «folk oscuro».

Si repasamos las propuestas de grupos con máscaras que han desfilado por el festival, nos faltarán dedos de las manos. En esta ocasión, los individuos encapuchados también estarán presentes con proyectos como el de Cuir, nombre tras el que se encuentra el músico Doug Zilla, integrante de Sordid Ship y Couper Gorge. «Explora las fronteras entre los sintetizadores oscuros, el sadomaso y el Oi! futurista», avanza el certamen sobre este enmascarado de rosa.

Otro nombre que muchos fieles del festival subrayarán es el de Henge. Como si unos alienígenas (así se caracterizan) aterrizaran en el escenario de la carpa Trashville, la banda de Mánchester plantea un directo progresivo y narrativo en el que sugieren proceder de distintos planetas. Más cercano, desde Galicia, llega Captain Trasho, un músico que se basta a sí mismo para desplegar un espectáculo de garage y punk. Por su parte, Twin Ghosts, proyecto conjunto de 'Fantasmita' (guitarra), 'The Medium' (bajo) y 'Fantasmitis' (batería), reivindican el rock instrumental ocultando su identidad bajo sábanas en una propuesta tan llamativa como singular.

Son algunas de las propuestas de un ciclo en el que caben «el garage más sucio, el surf más frenético, el psychobilly más grasiento y el punk más desvergonzado», adelanta Last Tour acerca de un programa en el que las británicas Cavegirl + The Neandergals evocarán «épocas prehistóricas» con su garage-punk, mientras la banda holandesa Les Robots adoptará estética de autómatas para su surf instrumental.

De Tokio a Alemania

En este mapa global de propuestas alejadas de los circuitos comerciales figura también Stompin' Riffraffs, procedente de Tokio. Desde Dinamarca llegan The Concrete Boys, que prometen una buena dosis de rock mutante con una «singular propuesta que une funk y punk con melodías pegadizas». Los alemanes Restless Ramones, cuatro músicos llenos de personalidad -también enmascarados-, y los austríacos Bloodsucking, que parecen sacados de una película de zombis, completan un listado al que se suman Ángel y Cristo, Radioactivas y el dúo Capitán Entresijos feat. Garganta Profunda, que también prometen actuaciones de las que darán que hablar.

Este anuncio llega para impulsar la venta de entradas de un festival que en su 24ª edición cuenta con Alice Cooper, Social Distortion y Jason Isbell & The 400 Unit como cabezas de cartel. Imelda May, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod… son algunos de los artistas confirmados.

Los abonos generales están a la venta en la web del festival, con el precio inicial vigente hasta el 11 de diciembre a las 10.00 horas. También se mantienen las modalidades Bono Gaztea (para menores de 24 años) y Bono Cuadrilla (para grupos de amigos; al comprar cinco abonos, el sexto es gratuito). Como en ediciones anteriores, la entrada será gratuita para menores de 14 años.