El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Importantes atascos en los accesos a Bilbao por la protesta de los taxistas contra Uber y Cabify
Bridge City Sinners, Henge y Twin Ghosts, tres de las bandas anunciadas para la carpa Trashville del próximo Azkena Rocj Festival.

Azkena Rock Festival 2026

Extraterrestres, robots, fantasmas... en el escenario Trashville del Azkena Rock de Vitoria

The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge y Les Robots se encuentran entre las propuestas destacadas de las carpas con propuestas más atrevidas del festival

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Es ese escenario del festival Azkena -que cuenta con EL CORREO como medio oficial- donde caben las propuestas más atrevidas, distintas, alocadas y arriesgadas. ... Más allá de leyendas como Alice Cooper, historia viva del rock, o de bandas de ayer y de hoy como Jason Isbell y Social Distortion, que figuran entre los grandes reclamos, la cara B del programa vitoriano se llama Trashville. Concebido como su «lado más visceral y salvaje», sigue siendo un imán para numerosos aficionados al rock. Y en el que caben tipos de todo pelaje, incluso en apariencia sobrehumana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  2. 2 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  3. 3

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  5. 5

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  6. 6 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  7. 7

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  8. 8 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  9. 9

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  10. 10

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Extraterrestres, robots, fantasmas... en el escenario Trashville del Azkena Rock de Vitoria

Extraterrestres, robots, fantasmas... en el escenario Trashville del Azkena Rock de Vitoria