The Cult cierran el cartel del Azkena

Azkena Rock Festival

21 y 22 de junio de 2019

Mendizabala, Vitoria

Viernes 21

Stray Cats/ The B-52's/ Deadland Ritual/ Blackberry Smoke/ Glassjaw/ The Living End/ Lucero/ Inglorious/ Tropical Fuck Storm/ The Hillbilly Moon Explosion/ Surfbort/ Micky & The Buzz/ Giante.

Trashville: Blind Rage & Violence/ The Cheating Hearts/ Dollar Bill & His One Man Band/ Los Duques De Monterrey.

Djs: Dj Bop Hop/ Laura Preminger/ Dj Señor Lobo / Cristina Sandalia.

Sábado 22

Wilco/ The Cult 'A Sonic Temple'/ Tesla/ Melvins/ Philip H. Anselmo & The Illegals/ Neko Case/ Corrosion Of Conformity/ Meat Puppets/ Morgan/ Mt. Joy/ Starcrawler/ Garbayo/ Outgravity.

Trashville: Los Torontos/ Pussycat & The Dirty Johnsons/ The Courettes/ Deadbeatz.

Djs: Deborah Devobot/ Holy Cuervo Djs/ Dj Arbis Vs Dj Gautxos/ Wolf-A Dj.

Bono: 120€

Bono + Camping: 130€

Entrada de día: 65€

Venta: www.azkenarockfestival.com