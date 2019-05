El Azkena desvela su agenda Los Stray Cats actuarán el viernes día 21 a las 21.45 horas. / E.C. El festival da a conocer los horarios y escenarios en Mendizabala, que retoma las sesiones de lucha libre mexicana NATXO ARTUNDO Lunes, 27 mayo 2019, 14:44

Fue de lo más comentado y divertido entre los asistentes al festival de 2017. La gente que había acudido a disfrutar del rock en el Azkena pudo jalear a los enmascarados luchadores en el ring de la zona Trashville. Y es que la lucha extrema mexicana fue todo un éxito entre el público rockero en Mendizabala, entre el que tuvo especial predicamento el bigotudo luchador llamado Jalapeño. Este año, en cada jornada del ARF habrá tres sesiones de combates en el recino Rat Hole de Trashville, a las 18.30, 20.30 y 23.30 horas.

Pero no son estos horarios los únicos que la promotora Last Tour International ha dado a conocer. Los artistas ya están repartidos por los diversos escenarios -se mantienen los tres habituales- y ya están organizados por orden de intervención. Como ya es costumbre, los cabezas de cartel como Stray Cats y Wilco tocarán en sus respectivas fechas hacia las 22.00 horas, mientras que otros músicos con tirón, como The B52s o The Cult subirán a las tablas hacia las 0.30 horas.

El programa incluye este año a bandas como Tesla en fecha exclusiva y diez años después de su última gira por España, presentando su nuevo disco; la superbanda Deadland Ritual, con músicos de Black Sabbath, Apocalyptica o Guns n' Roses; Philip H. Anselmo & The Illegals, con un repertorio de temas clásicos de Pantera, Melvins, una de las bandas más deseadas por el público de Mendizabala; Neko Case, una de las principales figuras femeninas del country-folk alternativo y el indie rock; y el rock & roll más primitivo desde Trashville con Blind Rage & Violence, Los Torontos o los icónicos Pussycat & The Dirty Johnsons, entre otros.