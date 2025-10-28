Alice Cooper y Social Distortion, primeros cabezas de cartel del Azkena

Alice Cooper, que fue el gran reclamo del Azkena en 2009, regresa a Vitoria en junio del próximo año.

Ramón Albertus Martes, 28 de octubre 2025, 11:01 Comenta Compartir

Su maquillaje contribuye a que la idea de que el paso del tiempo no va con él. El artista detrás de 'Posion', 'No More Mr. Nice Guy', 'Billion Dollar Babies', 'School's Out'... regresa al Azkena Rock Festival de Vitoria como indiscutible cabeza de cartel. En la vigesimocuarta edición del programa, que se celebrará del 18 al 20 de junio de 2026, Alice Cooper vuelve a tomar el escenario de Mendizabala.

Esta leyenda de Detroit sobre el que han corrido ríos de tinta -incluso protagonizó una novela gráfica escrita por él mismo junto a Neil Gaiman- es el padrino del shock rock, ahí donde la teatralidad gana peso en los conciertos. No hace falta siquiera ser un amante de este género musical para conocerlo.

Alice Cooper «Cooper montó su teatro y demostró que es una influencia para gran parte del rock duro, el facturado desde California (el sleaze rock en pleno) a Escandinavia (el tribalismo de Turbonegro), pasando por Nueva York (los himnos de Dictators)». Así contaba Óscar Cubillo, crítico de EL CORREO, cómo fue la visita de esta leyenda en Mendizabala en 2009. «Una lección de rock duro». El segundo examen lo pasa en junio de 2026. Circle Jerks Identificada como una de las bandas más gamberras de su generación, el grupo repasará nada menos que cuatro décadas de trayectoria con Keith Morris al frente. «Un directo cargado de temas breves, feroces y con una sátira social que sigue vigente», avanza Last Tour. Social Distortion Precursores del punk californiano, la banda Social Distortion ha reservado su única fecha española en Vitoria, donde ya vimos a Mike Ness y a los suyos hace tres años. 'Pura energía de rock', se leía en las crónicas de EL CORREO tras su actuación. Rafa Gutiérrez Imelda May Sus actuaciones anteriores en Vitoria se han saldado con el pulgar hacia arriba del público. En esta ocasión regresa junto al guitarrista Darrel Highman. Sobre el escenario quedará «patente su química sobre el escenario mientras recuperan la esencia más pura del rock apoyándose en su fuerza vocal y una electrizante elegancia escénica». Igor Aizpuru Jason Isbell & The 400 Unit Anunciados como una «auténtica lección de country alternativo, rock sureño y folk de raíz y con canciones que abordan con honestidad la complejidad de las relaciones humanas», interpretadas por el ex Drive-By Truckers. 1 /

Nacido como Vincent Damon Furnier, Alice Cooper ofrecerá un espectáculo «marcado por el horror, el burlesque y el vodevil» en una actuación «cargada de provocación, carisma y canciones inmortales», traslada la promotora Last Tour acerca de su vuelta a Vitoria en la única fecha de su gira por España. Ya actuó en la capital vasca en 2009, cuando las crónicas celebrababan la «lección de rock» que impartió.

A sus 77 años, su nombre sigue siendo el gancho para muchos fans. El artista sigue realizando varios cambios de vestuario a lo largo del show e incluso simula su propia decapitación en algunos directos. Su propia biografía está llena de anécdotas y curiosidades que encumbran a un personaje extravagante. 'Alice Cooper, Golf Monster' llevaba por título sus memorias, en las que contaba que cambio adicciones poco saludables por el deporte, en concreto, por el golf.

En esta primera tanda de confirmaciones del certamen vitoriano se encuentra también otra visita exclusiva, la de Social Distortion. Cuatro años después regresan con un buen puñado de himnos que tratan temas como la pérdida escala en blues. En su directo sonarán himnos sobre las pérdidas, la lucha contra uno mismo y el resto de la sociedad o adicciones. Al frente de el guitarrista, cantante y compositor principal Mike Ness.

Primeras confirmaciones El cartel Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, Jason Isbell & The 400 Unit, Circle Jerks, Old Crow Medicine Show, SUGAR, Sleaford Mods, Therapy?, Corrosion of Conformity, Voivod, Tropical Fuck Storm, The Damn Truth, The Del Fuegos, Split Dogs, Starbenders, Rodeo, Nhil y Evaristo.

Entradas La preventa a asistentes de ediciones anteriores arranca el 29 de octubre. La venta 'Fan' el 3 de noviembre, y la venta general el martes 4 de noviembre (10.00, con precios a partir de 125 euros).

En esa variedad de estilos y ramas del rock que se citan habitualmente, el cartel cuenta con figuras como Imelda May, que ofrecerá un show exclusivo junto al guitarrista Darrel Highman en la que es su tercera visita al festival vitoriano. Jason Isbell, ganador de seis premios Grammy, acudirá a Mendizabala junto a The 400 Unit con el country alternativo por bandera. El rock sureño y el folk de una belleza extrema prometen protagonizar algunos de esos compases más calmados y emotivos.

En esa veteranía que gana peso en el certamen se encuentran Old Crow Medicine Show -que cumplen un cuarto de siglo sobre los escenarios- y SUGAR -que se reúne 30 años después de su disolución-. Sleaford Mods, Therapy?, Corrosion of Conformity y Voivod son otros de los nombres que formarán parte del ciclo en el que la conmemoración se abraza a propuestas que suponen un aire fresco para la escena como la de los australianos Tropical Fuck Storm, que presentarán su nuevo trabajo 'Fairyland Codex'.

The Damn Truth, The Del Fuegos, Split Dogs, Starbenders, Rodeo y Nhil también se suman a la cita que contará con Evaristo Páramos, el gran referente del punk alavés y nacional, que repasará los grandes himnos de La Polla Records junto a canciones de sus otros proyectos (Gatillazo y Tropa do Carallo).

El Azkena, confirmado como una de las citas europeas del género, ha anunciado que la preventa exclusiva para asistentes de ediciones anteriores comienza este miércoles 29 de octubre, la venta 'Fan' el 3 de noviembre, y la venta general el martes 4 de noviembre (10.00, con precios a partir de 125 euros). Además se mantienen diferentes modalidades de entradas como 'Bono Gaztea' (100 euros, para menores de 23 años), el 'Bono Cuadrilla' (seis por el precio de cinco), así como el acceso gratuito para menores de 14. Del diseño del cartel de esta edición se ha encargado el colectivo vitoriano The Zuzenders, puro talento para dibujar una nueva celebración de rock en mayúsculas.