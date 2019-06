Más de 17.000 personas disfrutaron este viernes en el Azkena Los asistentes, durante el concierto de The Sraty Cats. / ARF Destacaron las actuaciones de The Stray Cats y Deadland Ritual. Este sábado la jornada comienza en la Virgen Blanca y, por la tarde-noche, se traslada a Mendizabala, con Wilco, The Cult y Tesla SERGIO CARRACEDO Sábado, 22 junio 2019, 11:40

Más de 17.000 personas disfrutaron del rock en directo durante la primera jornada de Azkena Rock Festival 2019 celebrada este viernes donde destacaron actuaciones como la de Stray Cats y Deadland Ritual. Este sábado la jornada comienza en la céntrica plaza de la Virgen Blanca con la actuación gratuita de Danny & The Champions of the World. Ya en Mendizabala, por la tarde-noche, será el turno de Wilco, The Cult, Tesla, Philip H. Anselmo & The Illegals interpretando a Pantera, Neko Case, Corrosion of Conformity, Morgan, Pussycat & The Dirty Johnsons y muchas bandas más. Además de nuevas sesiones del demencial espectáculo de motos en el Wall of Death, se sucederán los combates de lucha extrema Mexicana en Trashville.

Las pulseras de acceso al festival se pueden recoger en la Virgen Blanca de 12:00 a 16:00h y en las taquillas del festival de 15:00 a 02:00h.

La agenda del sábado

Plaza de la Virgen Blanca

13:30h DANNY & THE CHAMPIONS OF THE WORLD (Gratuito)

Mendizabala

17:00h Apertura de puertas

God

17:30 OUTGRAVITY

19:15 TESLA

21:45 WILCO

00:35 THE CULT 'A SONIC TEMPLE'

Respect

18:20 MT. JOY

20:35 NEKO CASE

23:20 GANG OF FOUR PLAYS ENTERTAINMENT!

02:10 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

Love

18:00 GARBAYO

19:15 MEAT PUPPETS

20:45 CORROSION OF CONFORMITY

23:15 MORGAN

02:10 STARCRAWLER

Trashville- Trash a Go-Go!

18:40 THE COURETTES

20:10 DEADBEATZ

22:15 LOS TORONTOS

03:00 PUSSYCAT & THE DIRTY JOHNSONS

03:00 DEBORAH DEVOBOT

04:45 WOLF-A DJ

Trashville- Rat Hole

18:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

20:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

23:30 LUCHA EXTREMA MEXICANA

02:15 DJ ARBIS vs DJ GAUTXOS

04:15 HOLY CUERVO DJS

Wall of Death, a las 17:15, 22:00, 00:40 y 03:00