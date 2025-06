Verano y vacaciones ¿y ahora qué hacemos? El cambio de rutinas y no tener vacaciones al mismo tiempo que tu hijo o hija puede resultar un tanto estresante. Te sugerimos algunas ideas para encontrar el equilibrio entre descanso, juego, organización y bienestar emocional.

Domingo, 15 de junio 2025, 20:57 Compartir

Para tu peque es, probablemente, el mejor momento del año, pero a ti te puede resultar difícil reestructurar una rutina que a estas alturas funciona ya como un reloj. Llega el verano y es muy posible que no puedas disfrutar de tantas vacaciones como tienen en el colegio, así que toca replantearse cómo nos enfrentamos a esta transición al mismo tiempo que nos aseguramos de que pueden disfrutar del descanso que también se merecen.

La estación de las vacaciones

Con la llegada del verano, también termina el curso escolar y desaparecen unas obligaciones diarias que, más o menos, se parecían a las tuyas. Ahora tus peques son libres de dormir hasta cansarse, gandulear y jugar sin parar. Sin embargo, es importante que haya algo de lógica en ese caos. No se trata de convertir tu casa en un campamento militar, pero sí de establecer que hay momentos del día para cada cosa. Redefinir horarios para irse a la cama, comer, ordenar o ducharse les ayuda a tener claridad sobre sus pequeñas obligaciones: laxas, sí, pero innegociables.

Tal vez puedan ir por las mañanas a actividades o a un campamento urbano, lo que les da una pequeña rutina estival. Luego pueden comer juntos y pasar la tarde en la piscina, la playa, un parque o el monte, si tienes jornada intensiva. Esas horas que no se dan durante el resto del año son momentos valiosos para reforzar los vínculos familiares y compartir conversaciones. Si no tienes jornada intensiva, intenta que la rutina sea por la tarde, aprovechando que anochece más tarde. Salir a por un helado, ver una película al aire libre o visitar a amistades o familiares pueden ser oportunidades para compartir con ellos momentos que durante el año quedan reservados para los fines de semana.

¿Qué pueden hacer?

Probablemente la libertad recién estrenada a finales de junio les lleve a querer pasar todo el tiempo frente a las pantallas. Y entre que no vas a poder controlarles como de costumbre y que son muy tentadoras, podrías encontrarte con que se pasan el día entero ahí.

Apuntarlos a campamentos o actividades, controlar sus horas de pantalla mediante

aplicaciones con control remoto o convertir los viajes a la biblioteca en una actividad familiar puede ayudarte a equilibrar la situación. Si están aprendiendo a tocar un instrumento, deberán seguir practicando a diario, pero también pueden hacer algún cursillo que les enseñe algo distinto: tocar en grupo, experimentar con un nuevo estilo…

El verano también es una gran oportunidad para probar deportes acuáticos, jugar al aire libre o aprender manualidades y recetas contigo. En casi todos los casos, esto implica que te involucres más que si simplemente estuvieran con una pantalla, pero seguro que crearéis recuerdos imborrables.

¿Y qué pasa si no llego a estos planes tan ideales?

Lo sabemos: la vida no se detiene solo porque llegue junio. Tal vez no tengas tiempo ni recursos para dedicarle tanto a tu peque en verano. Lo primero: cero culpa. No siempre se puede con todo.

Si es posible, pide ayuda a personas cercanas, inscríbeles en colonias o campamentos, busca a otros padres y madres en tu situación. Aquí lo importante es la organización previa, aunque también habrá que improvisar a veces. Habla con tus peques para que comprendan que, aunque ya no tengan que ir al cole, para ti las cosas no han cambiado. Aprovecha los ratos que sí puedas dedicarles, planea algo especial para cuando todo el mundo esté de vacaciones o inventa un ritual diario solo vuestro para el verano: un rato de baile, juegos con globos de agua, que te cuenten algo curioso del día antes de dormir…

Estas son solo algunas ideas que puedes poner en práctica, ¡pero seguro que se te ocurren muchas más para pasar el mejor verano de vuestras vidas! (o al menos hasta el del año que viene…).