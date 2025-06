Teletrabajo, ¿oportunidad real de conciliación o nueva carga invisible?

Walter Lerch Martes, 24 de junio 2025, 02:19 Compartir

¿Es posible conciliar el teletrabajo con la vida familiar? La sociedad avanza y con ella el estilo de nuestras vidas, y el teletrabajo ha cambiado radicalmente el método en el que las familias pueden conciliar sus responsabilidades laborales con su rutina diaria. El psicólogo del trabajo y las organizaciones y técnico en prevención de riesgos laborales, Miguel Ángel Mencías Francisco, aporta sus claves para adaptarse mejor al nuevo mundo.

- ¿Cómo ha cambiado el teletrabajo la vida cotidiana de las personas?

El teletrabajo ha abierto una nueva vía en las relaciones entre la organización y los trabajadores en la cual la presencia física del trabajador ya no es una condición indispensable para el desarrollo de la actividad profesional y donde el desarrollo de los medios digitales ha sido la clave para facilitar este tipo de relaciones. Cuando pensamos en teletrabajo enseguida nos viene a la mente la imagen de una persona delante de un ordenador. Para aquellas profesiones donde el teletrabajo es posible (que son minoría) ha supuesto una mayor libertad en el horario y una forma más flexible de llevar a cabo su labor profesional.

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo?

Para algunas personas el teletrabajo supone ganar en flexibilidad horaria. También se evita la pérdida de tiempo en desplazamientos si dicho teletrabajo se realiza desde casa. En función del tipo de acuerdo al que hayan llegado el trabajador y la empresa puede suponer una ventaja en cuanto a conciliación de la vida laboral y personal. Por ejemplo, si tienen hijos, pueden encontrar un hueco para recogerlos del colegio y luego continuar con su trabajo sin tener que depender de familiares u otras personas.

Como principales desventajas encontramos que esa libertad para conciliar se convierta en una disolución completa entre el tiempo que dedicamos a trabajar y a asuntos personales. En ocasiones podemos pensar que no estamos dedicando el tiempo que debiéramos a nuestras tareas laborales y alarguemos la jornada voluntariamente con el perjuicio que ello supone para nuestras relaciones personales y familiares.

«Al igual que el control horario presencial es obligatorio en las empresas, también lo es en el caso de teletrabajar»

- ¿El perder contacto físico puede tener consecuencias?

Esa es otra desventaja que tiene el teletrabajo, que podemos denominar cohesión organizacional, es decir, las personas que teletrabajan pierden esa relación física con los compañeros del trabajo y ello puede influir en una pérdida de identificación con la organización. No olvidemos que somos animales sociales y la interacción con las personas de forma física es muy importante. En el centro de trabajo, no solo hablamos de trabajo con los compañeros, también intercambiamos opiniones sobre cómo funciona la empresa, sobre noticias relevantes de la actualidad o de cómo nos ha ido el fin de semana. Estas cuestiones pueden parecer nimias, pero también ayudan a definir el clima laboral, algo muy importante en el desempeño profesional, y que con el teletrabajo se pierden en parte o totalmente

- ¿Cómo recomienda gestionar el tiempo para diferenciar y separar bien el trabajo de la vida en casa?

La autodisciplina es importante. Planificar bien las tareas y en qué momentos las vamos a desarrollar. No está de más hacerse un planning diario o semanal marcando los tiempos de trabajo y las pausas, y por supuesto, cumplirlo, y aunque tengamos algún tipo de control horario por parte de la empresa, llevar nosotros ese control. Cuando el trabajo lo realizamos en el espacio físico de la organización parece que todo el tiempo que pasamos allí es trabajo (aunque en realidad no lo sea). Cuando estamos físicamente desarrollamos las tareas y cuando se cumple el tiempo de la jornada nos vamos y seguimos el día siguiente. En nuestra casa eso puede ser más difícil de cumplir. Por tanto, organicemos bien el tiempo de teletrabajo y las pausas.

- ¿Es fácil superar los límites del trabajo para acabar ahogando la vida personal?

Sí, así es. El teletrabajo puede hacer que extendamos la jornada al desarrollar nuestra labor en el mismo espacio que desarrollamos nuestra vida personal. Y también implica que no exista esa barrera tan clara en la cual pienso que estoy trabajando y cuando estoy con mi familia o mis asuntos personales

- ¿Cómo recomienda tratar el asunto de las horas y del trabajo con los jefes?

Por un lado, tenemos un marco normativo que viene a regular este asunto (aunque en ocasiones no se cumpla) como es la ley de trabajo a distancia de 2021 (ley 10/2021). Esta ley surgió de la necesidad de regular la nueva situación del trabajo a distancia tras la pandemia. También es importante que aquellas empresas que implementan el teletrabajo marquen un protocolo a seguir para evitar abusos. También debemos de tener en cuenta que el teletrabajador corre con una serie de gastos, en el caso de usar su vivienda, que debe asumir el empleador, o en su defecto, otorgar alguna contraprestación. No olvidemos que el empleador se ahorra una serie de gastos al no tener que dotar de espacio físico al trabajador en la empresa (si éste teletrabaja de manera continua).

También es necesario (y obligatorio) tener un sistema de control horario telemático que sirva para delimitar el tiempo de trabajo del personal. Al igual que el control horario presencial es obligatorio en las empresas, también lo es en el caso de teletrabajar.

Es necesario que la organización dote a dicho trabajador de los elementos que garanticen un correcto desempeño desde el punto de vista de la salud laboral

- ¿Considera que el teletrabajo puede ser algo que se instale en la sociedad de forma definitiva en las empresas?

Durante la pandemia parecía que el teletrabajo había llegado para quedarse de forma definitiva, pero muchas empresas han ido renunciando a él progresivamente. Aspectos como los anteriormente descritos de falta de contacto entre los integrantes de la organización y sus consecuencias organizativas han provocado esta reducción desde la vuelta a la normalidad post pandémica. No obstante, sí parece que se ha instalado en las empresas un modelo híbrido, es decir, compaginar un modelo presencial y teletrabajo. En muchos casos este modelo híbrido se plantea como un aliciente a la hora de la captación de talento en las organizaciones y forma parte de modelos de flexibilidad laboral

- ¿Recomienda tener en el hogar un espacio adecuado y que solo sirva para trabajar?

Es primordial tener un lugar para teletrabajar en casa. De esta forma se genera una separación física. No obstante, debemos de tener presente que muchas personas no cuentan en sus hogares con suficiente espacio como para poder dedicar un sitio para teletrabajar.

Tampoco debemos de olvidar los aspectos que tienen que ver con la salud laboral, concretamente con la ergonomía. Un trabajador no puede desarrollar su trabajo de mala manera en el sofá de su casa y generarse problemas articulares o musculares. Es necesario que la organización dote a dicho trabajador de los elementos que garanticen un correcto desempeño desde el punto de vista de la salud laboral.

En cuanto al asunto de la indumentaria, aconsejaría vestirse como si uno fuera a ir a la empresa. Vale que igual no es necesario ponerse los zapatos, pero vestirse con ropa de calle me parece algo importante para que podamos diferenciar mejor lo que es la vida personal y laboral.