Cómo superar una maternidad compleja

No ha tenido un camino de rosas. Es más, ha tenido que sortear varios obstáculos pero de todos ha salido airosa. «Solo lo que no se soluciona es verdaderamente un problema», asegura Carolina Marzá, madre de una niña trans, que ha publicado 'Una maternidad en transición. El viaje de una madre hacia el autoconocimiento', y quiere dejar claro que no es un libro sobre la infancia trans, ni tampoco un manual de cómo ser madre, sino que es un ensayo de «cómo transitar en la maternidad, crecer con ella, aprender a valorar la vida y, sobre todo, cómo siendo madre no desaparece tu esencia de mujer, sino que se potencia y te hace crecer», sostiene.

- Te defines como superviviente. No tuviste una infancia fácil, perdiste a tu padre muy pronto y eso te marcó.

- Así es. La caducidad de la vida de mi padre me marcó. Vivir con la fecha tope de tu padre hace que veas la vida de otra forma, la afrontes diferente, incluso tengas prisa por vivir ciertas cosas. Vivir con unos padres ausentes en muchas etapas de mi infancia también te hace autosuficiente, y muy resiliente. Para bien y para mal. Ha hecho que afronte las difcultades de la vida con una calma estoica muy fuerte. Siempre me ocupo, es cierto que soy 'sobrepensadora de manual también, por cabezona e intensa, pero a la vez cuando me viene fuerte un problema, la vida y la muerte me han enseñado a relativizar y ver que si tiene solución, no es tan problema. Solo lo que no se soluciona es verdaderamente un problema.

- Y a los 33 años superas un cáncer.

- Sí, desgraciadamente o afortunadamente el cáncer me vino demasiado joven. Es otra de las grandes lecciones de mi vida, que un día la vida y tu cuerpo te pide parar y por mucho que tú quieras tienes que dejarte llevar y hacer caso a los médicos. Es una lección de vida muy fuerte, cuando te ves con 33 en plena efervescencia de la vida cuando por fin tienes tu trabajo y tu vida, tu casa, y te llega un palo así, tienes que asumir que la vida es efímera también y hay que vivirla. También el hecho de estar en una UCI hace que tengas que dejarte porque no te puedes mover, hace que valores muchísimo la vida después. Cualquier movimiento es una alegría.

- Otra piedrita en el camino: tienes que hacer frente a la infertilidad.

- Si, también. No me he dejado nada por experimentar en esta vida, la verdad me lo tomo ya todo con humor. De no ser por las miles de pruebas a las que te enfrentas con la infertilidad no me habría enterado a tiempo que tenía un tumor así que, gran aprendizaje también. La infertilidad es un camino duro, que te incapacita y te destruye, sobre todo como mujeres, parece que cuando estamos en un proceso de infertilidad eres una histérica, y poco válida, es un tema muy tabú, porque no nos atrevemos a decirlo y tratarlo con naturalidad, porque siempre se nos acusa de estar obsesionadas y por eso no te quedas embarazada. Es una etapa demasiado difícil de la que habría que hablar con las naturalidad y mucho más abiertamente. No se es menos válida por no tener hijos.

- Pero sales airosa y llega Leo.

- Afortunadamente me quitaron el tumor, me di mi tratamiento correspondiente y salí. Y milagrosamente me quedé embarazada. La vida es muy sabia y te manda las cosas en el momento adecuado. Hizo que valorara muchísimo lo que me estaba ocurriendo y lo viviera con mucha fuerza y también mucho miedo. Porque fue demasiado pronto pero se salvó la vida y fui madre.

- ¿Un niño de anuncio? Rubio, pelo largo.... Formáis una familia feliz.

- La verdad es que sí. Mi primera maternidad fue un camino de rosas, mi bebé era el bebé más deseado del mundo y el más precioso. Pero la vida siempre te tiene muchas sorpresas. Y esa fue mi primera maternidad.

- Pero hay un giro en Leo y llegan los lloros, malestar, rabietas, mal carácter. ¿Algo no iba bien?

- La peor etapa de nuestras vidas fue el colegio y los primeros años de infantil. Tenía malestar, era un bebé muy espabilado, muy muy maduro para su edad y pensábamos que no encajaba simplemente. Pero no, yo no sabía que existían las infancias disidentes de género y por tanto que mi hija estaba sufriendo. No conocía nada, por eso fue tan difícil.

- ¿Todas las alertas saltan cuando Leo dijo: «me quiero morir y volver a nacer niña»?

- Sí, decía cosas horribles, era muy muy madura y hablaba tan bien. Ella soñaba con despertarse de nuevo siendo niña. Y cuando ves que sufren es cuando sabes que no es un juego.

- ¿Pasas de ser modelo perfecto de familia ideal, con niño de revista y del que todos alardean a ser una familia con una hija trans, de la que nadie presume?

- Para mí no existe la familia ideal tampoco, pero, si de repente te conviertes en la que nadie presume y de la que nadie se acuerda. Nadie se da cuenta que tú misma no crees en el proceso. Tú misma no sabes cuál es el camino, ni cuál va a ser tu futuro ni el de tu hija. Poco a poco se van desdibujando las personas que hasta ese momento te acompañan. Pero es otro aprendizaje más de la vida. No estar donde no te dejan estar. Y no pasa nada. Sea quien sea, si desaparecen es por algo.

«Mi transición como madre ha sido durísima. Yo también he pasado por la incertidumbre, por el duelo, y hasta la negación«

- Fue Leo hasta los 7 años y luego llegó Cloe.

- Sí, bueno yo digo que siempre fue Cloe, lo que ocurre es que nunca la vimos hasta los casi 6 años. Antes de que lo dijéramos abiertamente en casa ya habíamos pasado toda una transición personal, habíamos ido a terapia y habíamos hablado muchísimo con profesionales para saber qué teníamos que hacer.

Esto no es una decisión tomada a la ligera ni hay un día, es un proceso personal y muy íntimo en familia. No es fácil asumirlo. Más bien es el reto más difícil que se nos ha planteado en la vida.

-¿Cómo fue tu transición? ¿Dirías que dolorosa pero muy positiva?

- Mi transición como madre ha sido durísima. Yo también he pasado por la incertidumbre, por el duelo, y hasta la negación. Pero también sé que si no hubiéramos tomado este camino mi hija hoy en día no estaría con nosotros. Así que verla ahora adolescente y feliz ha hecho que el tránsito ha merecido la pena.

- ¿Eres madre y mujer a partes iguales? ¿Una cosa no quita la otra?

- Diría que mi papel de madre hasta la fecha, se ha comido a la mujer que era antes de la maternidad, mi segunda maternidad, pero espero recuperarme pronto y poder volver a ser más Carolina que la madre de Cloe. Aunque reconozco que ser su madre me enorgullece muchísimo y soy feliz siéndolo. Viendo que me pide ayuda, que me pide abrazos. Y eso también me hace infinitamente feliz.

- ¿La escuela, amigos, familia qué papel han jugado?

- La escuela mejor ni hablamos, es un tema difícil de superar, ninguna escuela desde mi experiencia está preparada para afrontar una disidencia, y no lo digo solo por nosotras, hay muchísimos más casos como el nuestro. Y creo que deberían dar más formación y más información tanto a docentes como a las familias, sobre todo incluyendo a las familias, por supuesto. Y de esta forma no se señalaría tanto.

Y la familia, pues bueno, algunos han tenido y han necesitado su proceso, su tiempo y afortunadamente siguen con nosotras. Otros como ya he dicho se han distanciado, por lo que sea, pero no importa. La vida pone las cosas en su lugar. Y todo está bien. Y amigas pues bien, difícil también. Cada uno tiene sus propias inquietudes y problemas y hasta que no pasas por algo similar es muy difícil que entiendan tu proceso, que te puedan acompañar,y sobre todo que entiendan cómo es esta vida. Al final es una vida fuera de la norma, fuera de todo, es la otredad, lo que nadie conoce hasta que lo vive. Por lo tanto puedes tomar un café con una amiga pero desde luego no va a entender tu duelo o porque vas a un juzgado para tramitar la identidad de tu hija. Así que es complicado, muy complicado mantener conversaciones sobre lo que te pasa. Pero no pasa nada. En casa somos un gran equipo y estamos bien.