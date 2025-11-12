Solo un capítulo más: las mejores series para invierno

Nina Araluze Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:13 Compartir

La temporada de 'manta y serie' vuelve, y los títulos más aclamados siguen pendientes en las listas de muchos. Aun así, estos solo son algunos ejemplos, ya que el mundo de las producciones audiovisuales no deja de reinventarse y de sorprender. Ya sea la lucha por un trono o la huida de una cárcel, pasando por barcos vikingos hasta resolver misterios londinenses: como sea, merece la pena dar una oportunidad a las series que pueden ganarse el cariño de todos y permanecer en la memoria. Con niños, adolescentes, en pareja o en solitario: aquí hay una opción para todos los públicos.

Hora de Aventuras. Una serie para troncharse de risa. Atrás quedaron las series sin gracia, porque la original historia de Jake el Perro y Finn el humano traspasa las froonteras de la imaginación y provoca el sucumbir a las aseguradas carcajadas de esta divertida historia. Ideal para disfrutar con los pequeños. A partir de 8 años.

Ampliar

Phineas y Ferb. Los locos inventos de Phineas, Ferb y el doctor Doofenrsmitz son un regalo para la vista, mientras que si uno quiere deleitarse los oídos puede hacerlo con sus divertidísimas canciones. Por no hablar del agente secreto Perry, el ornitorrinco. No es de extrañar que este título haya sido emitido durante tantos años, y es que toca sutilmente temas como la amistad, la familia, el amor o la unidad. Perfecta para niños (y adultos que sean niños grandes). A partir de 8 años

Ampliar

Naruto. Una historia de ninjas, centrada en el honor, el trabajo duro y la superación. Un largo viaje, que acompaña a los habitantes de esta aldea en la lucha contra sus enemigos, donde cada uno trabaja sus habilidades y se abordan las emociones humanas de una forma que cala hondo. Con una banda sonora y animación increíbles, todos los que lo vean guardarán un recuerdo de por vida. +12 años

Ampliar

Stranger Things. Ambientada en los 80, ya es un fenómeno mundial, donde los protagonistas son unos niños angelicales que tratan de encontrar a su amigo desaparecido. Fantasía con una buena dosis de terror, la serie americana se ha ganado el corazón de jóvenes y adultos, convirtiéndose en una de las más queridas de la década. +12 años

Ampliar

Miércoles. Los amantes de Tim Burton y la familia Addams tienen un absoluto compromiso si no han visto todavía este título, convertido oficialmente en un fenómeno de masas. Su estética gótica, incluso, ha traído de vuelta la moda victoriana, y su protagonista espeluznante a la par que graciosa (sin quererlo) hacen que uno se enganche a Miércoles y a sus travesuras. +12 años

Ampliar

Kimi no todoke. Traducido del japonés, 'Llegando a ti' es una historia bonita, para aquellas personas que busquen algo suave y tierno. Sawako, una chica muy tímida, comenzará a hacer amigos y a vivir más felizmente gracias a su 'amigo' Kazehaya. Cercana, adorable y humana. Lo tiene todo para ser el anime romántico favorito de mucha gente. +12 años

Ampliar

Arcane. Esta serie de animación 3D ha sido esperada durante años por los y las fans del videojuego 'League of Legends', por eso, no es de extrañar que haya sido ganadora de cuatro premios Emmy. Su arte es innovador y bello, su ritmo, trepidante. Con su estética 'Steampunk' y 'Ciberpunk' enamora a muchos, y el aura de Jinx, Vi, Heimerdinger y el resto de campeones de la Grieta del Invocador evoca a universos mágicos inolvidables. +13 años

Ampliar

One Piece. Los animes no podían faltar en este top, y es que hay quienes los devalúan. Pero están más que equivocados, ya que esta serie podría estar perfectamente en el 'top' uno. Una historia de piratas, amistad y lealtad. Su mensaje revolucionario ha traspasado fronteras y puesto los pelos de punta a todos, hasta convertirse, prácticamente, en un símbolo de esta generación. +14

Ampliar

Death Note. Otra increíble entrega que podría estar en el 'top' uno, ya que lo tiene todo: Una carrera entre gato y ratón, intriga policiaca, fantasía, estética gótica moderna y un mensaje que no puede dejar indiferente a nadie. Todo con la premisa de un cuaderno que puede matar. ¿Quién será el Dios del Nuevo Mundo? +14 años

Ampliar

Sherlock. Para aquellos a los que les encanta un buen misterio, Sherlock ofrece casos rebuscados que provocarán quebraderos de cabeza a más de uno. Una adaptación maestra, un clásico entre los clásicos. Con la acogedora atmósfera de Londres y los reconocibles Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, hará, sin duda, que apetezca tomar una taza de té. +14 años

Ampliar

Ataque a los titanes. El sufrimiento de Eren y su proceso para convertirse en un soldado matador de titanes es lo que da nombre a este anime. Pero además, las épicas y originales batallas animadas (que van mejorando con cada temporada) son insuperables. El personaje principal, mediante su drama, transmite esos sentimientos que son difíciles de explicar, por eso, esta saga es una de las más queridas del mundo. +15 años

Ampliar

Breaking Bad. Su trama descabellada y rebelde coloca al espectador frente al verdadero límite. ¿Qué puede hacer un hombre, por su familia? (O por sí mismo.) Walter White es ese villano que todos aman, profesor de química de día, productor de sustancias estupefacientes de noche. Junto a su socio Jessie Pinkman, hará que a los corazones se aceleren a mil por hora. +16 años

Ampliar

Vikingos. Para amantes de las series de época, este título cuida cada detalle de su estética, pero no solo eso: ofrece batallas sangrientas, narra la vida de la familia Lothbrok y sigue las conquistas de los vikingos alrededor de todo el mundo. Inteligente y salvaje, hace que uno se transporte a épocas pasadas, mientras sueña brindar con hidromiel en recónditos lugares nórdicos. +18 años

Ampliar

Devilman Crybaby. Si no fuera porque hay títulos en esta lista que acarrean una fama y legado admirables, esta podría ser la mejor serie de batallas. Con sus cortos diez capítulos, su argumento de ángeles contra demonios puede parecer básico, pero no: la animación e historia son lunáticas, las escenas van volando a un ritmo trepidante, dejando a todos con la boca abierta. Muchas locuras (muchas) y un mensaje profundo. +18 años

Ampliar

Peaky Blinders. Ambientada en la Revolución Industrial en Inglaterra, evoca al 'neo-noir' y es inteligente, perfecta para un público exigente. Presenta una familia gitana de corredores de apuestas hípicas. Cillian Murphy hace una interpretación excelente, y se podrá observar la evolución de su personalidad a lo largo de todas las temporadas, siempre manteniéndose impasible y haciendo que la serie se gane el respeto de todos. +18 años

Ampliar

Black Mirror. Quienquiera que busque continuidad en los capítulos, no la encontrará en esta serie. Pero sí que se topará con una entrega diferente, que rompe los esquemas, presentando tramas distópicas (hasta orwellianas) junto a un hipotético mundo donde la tecnología traspasa los límites morales, todo ello junto a mucha acción intrínseca. +16 años

Ampliar

Prison Break. Serie para aquellos que son exigentes y buscan una trama rápida, cargada de acción y con personajes duros como el acero. Prison Break fue todo un éxito, y es que es inteligente y rebuscada, pero sin perder la continuidad de cualquier serie de TV. La lucha de Michael por sacar a su hermano condenado a muerte de la cárcel, infiltrándose él, es brillante y adictiva. +15 años

Ampliar

Mr. Robot. El mundo de los hackers puede llegar a ser fascinante, sobre todo, cuando lo percibimos a través de una serie de calidad. Elliot es un genio en este campo, pero tiene un problema: padece un trastorno disociativo y de ansiedad social. En esta serie aclamada por la crítica, el protagonista se une a una red de 'hacktivistas', e intenta destruir una importante corporación mientras supera sus traumas. +16 años

Ampliar

El príncipe. Los sucesos acontecen en la ciudad de Ceuta, donde un agente de policía intenta detener a una red de yihadistas. La acción es buena, pero la historia de amor entre él y Fátima, una chica marroquí, atraviesa fronteras y hace que el policía se vea envuelto en un desastre, todo por amor. Apasionada, romántica y digna de ver. +14 años

Ampliar

Gambito de dama. A pesar de ser una miniserie, no podía faltar en este listado. Ganadora de varios Emmy, pocos son los que no la habrán visto ya. Una pequeña niña, prodigio del ajedrez, que anhela convertirse en una ganadora internacional. Un presente para todos los que aman este deporte y buscan deleitarse mediante el asombroso poder del pensamiento crítico. +15 años

Ampliar

Juego de Tronos. Esta serie es, por excelencia, una oda al género fantástico, conocida de sobra a nivel mundial. Sin embargo, siempre hay alguien que no le ha concedido una oportunidad, o que se ha quedado por el camino. La trama parece sencilla; un trono, muchos pretendientes a él. Pero también alberga amor, traición, diálogos increíbles y unos paisajes que harán teletransportarse a cualquiera al reino de Poniente. +18 años

Ampliar

Outer Banks. Serie perfecta para quienes quieren algo ligero, pero lleno de aventuras, con personajes jóvenes que se convertirán en amigos desde el primer episodio. La estética está muy cuidada, como si un rayo de sol del atardecer se hubiera colocado de forma continua en la lente de la cámara. Una versión moderna de las clásicas historias de piratas, con diversión asegurada. +15 años

Ampliar