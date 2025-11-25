Siete planes fáciles y sostenibles para disfrutar en familia Comprar a granel, participar en limpiezas medioambientales o aprender juntos a cocinar son algunas de las actividades que podéis hacer para cuidar del planeta

María Ruano Martes, 25 de noviembre 2025, 22:45 Compartir

Este no es un reportaje más que viene a decirte que apagues la luz, cierres el grifo, recicles, uses la bici o evites los plásticos. Eso ya lo sabes -y seguramente lo haces-. Este texto es una invitación a disfrutar del tiempo en familia de una manera diferente: aprendiendo, compartiendo y cuidando juntos del planeta. Desde comprar a granel hasta organizar vuestro propio mercadillo de segunda mano o participar en limpiezas medioambientales, hay muchas formas de hacerlo.

1 Comprar a granel, ir al mercado local… y repasar matemáticas

En un mundo en el que hasta los plátanos vienen envueltos en plástico, volver a comprar a granel es mucho más que una moda: es una forma sencilla y divertida de enseñar a los niños y niñas a consumir con cabeza.

Realizar la compra en este tipo de comercios puede convertirse en una aventura llena de aprendizajes, con la que fomentarán su autonomía y responsabilidad. Todo empieza en casa, seleccionando los tarros o recipientes vacíos que llevaréis para rellenar. La aventura continuará en la tienda, donde al pesar las legumbres, elegir los cereales o decidir qué frutos secos quieren y cuántos, aprenderán a calcular pesos y cantidades, convirtiéndose en una forma amena de repasar matemáticas. Además, podrán interaccionar con la persona que les atienda, resolver las dudas que tengan, preguntar por precios y calidades, charlar con otras personas que estén en la cola…

Y hay más beneficios en estas actividades sostenibles: descubrirán cuáles son las frutas, verduras y hortalizas de temporada, los olores, las texturas… Y les ayudará a entender la importancia de los productos de proximidad, Km 0 y ecológicos, así como el valor del comercio local y de cercanía, para que cuando crezcan, sigan acudiendo a los negocios del barrio que les vieron crecer.

2 Si se rompe, intentar arreglarlo

Vivimos rodeados de objetos a los que les colgamos la etiqueta de 'viejos' antes de tiempo o decidimos que ya no valen aunque solo tengan un rasguño o una costura suelta. Frente a esta cultura de usar y tirar, surgen iniciativas para alargar la vida de los productos, como Bizkaia Repara. Esta campaña, impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia, ofrece descuentos de 10 euros en reparaciones con un coste igual o superior a 20 euros que se realicen en los comercios adheridos.

Una oportunidad para buscar por casa esos objetos que están rotos pero nos da pena tirar, como juguetes, instrumentos musicales, ropa, calzado, aparatos electrónicos, relojes u ordenadores. Dicen que los niños y niñas aprenden por imitación, así que si ven que los y las 'mayores' intentan arreglar algo antes de desecharlo y comprar uno nuevo, les transmitiremos la idea de que la primera opción siempre debe ser repararlo. Y al evitar comprar uno nuevo, también cuidarás de tu bolsillo.

El año pasado participaron en esta iniciativa 94 comercios y 1.862 personas. En total, se recuperaron 14 toneladas de bienes de uso doméstico, sobre todo de los sectores textil, relojería y joyería, informática y reparación de calzado y artículos de cuero. Este año la campaña se mantendrá activa hasta el 5 de febrero de 2026.

3 Juguetes en busca de un nuevo hogar

Además de la reparación, existen otras alternativas para dar una segunda vida a los juguetes, muñecos, ropa, consolas, etc. Ejemplo de ello son las campañas solidarias, especialmente en épocas como Navidad. Ahora que se acercan estas fechas podéis pasar una tarde juntos seleccionando qué objetos o prendas ya no utilizan, comprobar su estado y entregarlos en alguna de estas iniciativas para que otros niños y niñas puedan disfrutar con ellos.

Por ejemplo, en Juegaterapia recogen tablets, consolas y videojuegos, así como mandos, cables o cualquier otro elemento relacionado con las consolas. Se pueden enviar sin ningún coste, aunque no admiten accesorios tipo tabla Wii Fit, Guitar Hero, Rock Band, DJ Hero, volantes o similares. En el caso de mandar consolas antiguas (como SuperNintendo 64, Sega Megadrive o Play 1), las pondrán a la venta en su mercadillo solidario y con los beneficios comprarán nuevas consolas para los niños y niñas.

4 Visitar mercadillos... ¡u organizar el vuestro!

Los mercadillos de segunda mano o de trueque que hay en Bizkaia son una buena opción para buscar tesoros a buenos precios. También lo son los solidarios, como los que realizan las protectoras de animales para recaudar fondos o el Rastrillo Infantil Solidario que cada año se celebra en la Herriko Plaza de Barakaldo y en el que niños y niñas de 3º y 4º de Primaria de los centros educativos del municipio ponen a la venta sus juguetes. ¡Y hay que ver qué destreza tienen! En esta ocasión, tendrá lugar el próximo 29 de noviembre y destinarán la recaudación a HEPA, una asociación que ayuda a niños y niñas con enfermedades hepáticas y trasplantes hepáticos. Desde su puesta en marcha en 2001, han logrado reunir más de 400.000 euros, cuyos beneficios han ido a parar a causas como el comedor social de Cáritas en Barakaldo; la asociación Apnabi Bizkaia, que atiende a personas con autismo; La Cuadri del Hospi; o Cruz Roja.

Pero también podéis fomentar el consumo responsable organizando vuestro propio mercadillo de trueque e intercambio con vuestra familia, amistades, vecinos… ¡Seguro que a tus peques les encanta!

5 Participar en limpiezas de playas

Una forma valiosa de cuidar el planeta a la vez que fortalecéis vuestro vínculo es participar en las recogidas de basuras que se organizan para limpiar playas, montes, ríos, parques, , así como en jornadas de reforestación donde plantaréis arbustos jóvenes y árboles. A través de estas actividades fomentaréis el respeto por la naturaleza y podréis compartir tiempo de calidad al aire libre y lejos de las pantallas.

Además, estas acciones les ayudarán a desarrollar desde edades tempranas el sentido de la responsabilidad y la conciencia ecológica. Podéis dar un paso más y organizar vuestra propia recogida de residuos, animando a sumarse a familiares, amigos, compañeros de trabajo… ¿qué os parece? Una forma de convertirlo en algo divertido es plantear retos, como quién encuentra más plásticos o los residuos menos comunes. No olvidaros de meter en la mochila guantes reutilizables, bolsas resistentes y clasificadas (orgánica, plástico, vidrio, papel…); gel desinfectante y un pequeño botiquín.

6 Aprender en familia

En Bizkaia hay numerosos talleres y actividades para realizar en familia. Por ejemplo, los talleres de cocina que impulsa la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao en el Mercado de la Ribera, donde pasaréis un estupendo rato preparando juntos txipirones, hamburguesas, tarta de queso y hasta os adentraréis en la cocina japonesa. También podéis dejar volar vuestra creatividad e imaginación creando vuestra propia pieza en un taller de cerámica o en las actividades vinculadas al arte que promueven el Museo Guggenheim y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Entre los planes para hacer en familia están los talleres de la Mediateka BBK de Azkuna Zentroa, con actividades como Ipuin Txiki, pensada para fomentar el hábito lector desde temprana edad; o convertiros en arqueólogos en el Arkeologia Museoa.

7 'Aparcar' las pantallas

Muchas veces los padres y madres pasan tiempo con sus hijos en el sofá, pero cada uno está a lo suyo: la televisión, el móvil, la tablet, la videoconsola, la música… ¿Realmente eso es estar juntos? ¿Es tiempo de calidad? ¿Os comunicáis? Podéis pasar tiempo juntos, de verdad y sin pantallas, con muchas actividades. Para implicaros de verdad, el primer paso es 'aparcar' en una cesta vuestros dispositivos digitales durante el tiempo que acordéis: unas horas, un día, un fin de semana completo... Y a partir de ahí, arrancar con el 'reto': Podéis organizar una tarde de juegos de mesa; de manualidades en las que crear, por ejemplo, un collage con fotos familiares; una noche de películas; disfrazaros y bailar; cocinar en familia; e incluso si llueve, calzaros las botas de agua y salir juntos a saltar en los charcos y tomaros después unas castañas recién asadas o unos churros con chocolate.