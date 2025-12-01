El sharenting: Lo que no vemos cuando subimos a internet fotos de nuestros hijos La experta Ingrid Mosquera alerta sobre los riesgos de exponer a menores en redes y explica por qué España prepara una regulación pionera

¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto puede ser peligroso subir fotos de tus hijos a redes sociales? Quizá este dato ayude a dimensionarlo: el 72% del material incautado a pedófilos está formado por imágenes cotidianas, según la Policía Nacional. Fotografías no sexualizadas, tomadas en entornos familiares, que acaban en manos equivocadas. En ese océano digital se mueve el fenómeno del sharenting, la práctica por la que madres y padres comparten contenido de sus hijos, y que España busca ahora regular ante los riesgos que plantea.

«El gran problema del sharenting es la sobreexposición: la posibilidad de que esas imágenes sean reutilizadas por terceros (incluidas redes de abusadores), el riesgo de ciberacoso, su explotación comercial o incluso su manipulación con inteligencia artificial», apunta Ingrid Mosquera Gende, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, que ha participado en las reuniones impulsadas por el Ministerio de Juventud e Infancia para abordar esta futura normativa.

«Que una foto parezca inocente no la hace segura: puede utilizarse para crear perfiles, alimentar redes de abuso» Ingrid Mosquera Gende Profesora de la UNIR

La realidad es que internet se ha convertido en un terreno fértil para los criminales. El dato policial confirma que buena parte del material que circula entre delincuentes procede de imágenes subidas por las propias familias. «Todo lo que se publica puede terminar en contextos peligrosos», advierte Mosquera. «Que una foto parezca inocente no la hace segura: puede utilizarse para crear perfiles, alimentar redes de abuso o circular sin control. Por eso la prevención y el manejo responsable de la difusión son esenciales».

La normativa que viene

Aunque el texto aún no está definido, la experta explica que la regulación tendrá un alcance más amplio que el del sharenting. El objetivo será proteger el interés superior del menor y su derecho a la propia imagen, tanto en entornos familiares como educativos o sociales.

«La clave será la concienciación: formación, sensibilización y, por supuesto, un marco normativo que acompañe», subraya. Mosquera insiste en que la intención no es culpabilizar a las familias, sino ayudarlas a comprender la responsabilidad que tienen a la hora de salvaguardar la privacidad e identidad digital de sus hijos. «Sobre todo, entender que esa identidad les pertenece a ellos», recalca.

Pero el sharenting no se limita a las publicaciones familiares en Instagram. Incluye también el uso de imágenes con fines económicos, un fenómeno en expansión que necesita ser supervisado. «Como señala Natalia Díaz en Medianoche en redes sociales, estos casos requieren una regulación específica: transparencia en la monetización y garantías frente a la explotación del menor», apunta Mosquera.

La experta también señala el ejemplo de centros educativos que publican imágenes del alumnado para promocionar sus actividades. «Sería necesario fijar normas claras —y de obligado cumplimiento— para evitar la difusión de fotografías, vídeos o audios de menores en redes sociales abiertas».

Recomendaciones

Para Mosquera, la regulación será un paso clave, pero aún queda camino por recorrer. «Aunque se están tomando medidas, estamos lejos de saber cómo evolucionará el fenómeno», señala. Coincidiendo con la experta en comunicación digital Laura Cuesta, subraya que la educación y la formación deben convertirse en pilares de una auténtica alfabetización digital.

¿Y qué pueden hacer hoy las familias? Mosquera recomienda empezar por lo más sencillo: borrar publicaciones previas que muestren a los menores; revisar la privacidad de los perfiles: restringir accesos, limitar álbumes y controlar quién puede ver o compartir las fotos. Solicitar la retirada de imágenes directamente a las plataformas usando los procedimientos establecidos para ello. Y añade un mensaje: «No se trata de radicalizar ni de castigarnos. Se trata de reflexionar y de intentar hacerlo un poco mejor a partir de ahora. Es un proceso de aprendizaje para todos».