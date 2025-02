Da el salto 'De niña herida a mujer salvaje'

Leire Larrazabal Domingo, 23 de febrero 2025, 19:29 Compartir

Dentro de toda mujer habitan una niña herida y una mujer salvaje. La niña refleja la historia personal y las heridas de la infancia, que dominan el presente con patrones de los que no eres consciente pero que te atan a relaciones de dependencia, sentimientos de insuficiencia y una vida que no te satisface. El libro de Sara Sarmiento, psicóloga general sanitaria, psicoanalista y profesora de yoga, está especializada en EMDR, trauma y dependencia emocional, que se titula 'De niña herida a mujer salvaje', propone escuchar y sanar a tus niñas heridas para liberar a la mujer salvaje -tu esencia libre y auténtica- que hay en ti.

- ¿Dentro de toda mujer habita una niña y una mujer salvaje?

- Sí, la niña interior es una metáfora que usamos los psicólogos para referirnos a los traumas infantiles, así como a todas las experiencias, tanto buenas como negativas, que han marcado de alguna forma a la persona, influyendo en su autoestima, sus relaciones y su manera de ver el mundo.

La mujer salvaje es otra metáfora que se refiere al potencial que tenemos de sanar, crecer y expandirnos como personas, y también de mejorar nuestras vidas. Cuando nacemos tenemos múltiples aptitudes por desarrollar pero solo las desarrollamos si son potenciadas por el ambiente, especialmente por las personas significativas de la infancia. El problema surge cuando estas personas o situaciones no nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades; a veces, incluso, las ridiculizan. Como dependemos de estas personas y necesitamos su amor, acabamos bloqueándolas y creando una máscara para encajar en la familia, la escuela, etc. Esto nos lleva a dejar de ser de maneras que no fueron aceptadas, así como a bloquear actividades que, aunque nos gustasen o fuéramos buenas en ellas, no fueron aceptadas por el entorno. Como consecuencia, vivimos con sensaciones de ansiedad y sentimientos depresivos, ya que estamos encadenadas a la imagen que creamos para agradar a los demás o para protegernos de sus ataques. Aunque esto es más complejo, se podría resumir así. La mujer salvaje representa la capacidad de volver a desbloquear esas habilidades y vivir de forma más plena y auténtica.

- ¿Qué entendemos por herida en la infancia?

- La herida de la infancia es otra metáfora que usamos los psicólogos para hablar de aquellos eventos negativos que nos marcaron de forma significativa. Esto puede ser, por ejemplo, la negligencia, el maltrato, las humillaciones y burlas, entre otros. Al vivir estas experiencias, se puede formar una 'herida' o trauma, que deja secuelas en nuestra autoestima, relaciones, etc. Para evitar que alguien nos toque esas heridas, y para huir de ellas, creamos lo que llamamos mecanismos de defensa inconscientes, que nos protegen de revivir el trauma, pero que pueden bloquear nuestra vida y libertad a largo plazo.

- ¿Qué tipos de heridas son las más frecuentes?

- En el libro hablo de varias de ellas, aunque no de todas las que he visto en terapia. Las que más me encuentro son: la soledad, el abandono y el sentirse invisible, la sobreprotección, el no poder ser niña y tener que crecer antes de tiempo, el maltrato físico, el abuso sexual...

- ¿El paso del tiempo no cura?

- El tiempo por sí solo no garantiza la sanación, pero las personas pueden procesar el trauma de maneras diferentes a lo largo del tiempo, dependiendo de sus circunstancias, recursos y apoyo. Sin embargo, muchas veces el trauma es atemporal, lo que significa que las consecuencias que deja quedan almacenadas en nuestro cuerpo y mente como si el tiempo no pasara, atrapado en una parte de nuestra memoria, y las experiencias presentes tienen poco impacto en modificarlo. Además, el trauma desregula nuestro sistema nervioso, que queda en un estado de alerta o aletargamiento. Esto nos lleva a vivir como si siempre estuviéramos en peligro, con la ansiedad que ello conlleva, o al contrario, a no detectar el peligro y caer en situaciones nocivas para nosotros. Lo que realmente cura es el proceso de sanación acompañado de un entorno seguro y terapias que trabajen el trauma, porque si no, cuando algo en el presente nos recuerda al evento traumático del pasado, revivimos la situación como si estuviéramos de nuevo en ella.

«Todo el maltrato y abuso es complejo, y todos dejan secuelas si no se tratan a tiempo»

- ¿El abuso sexual infantil es el más complejo?

- Todo el maltrato y abuso es complejo, y todos dejan secuelas si no se tratan a tiempo, especialmente si no se detiene al abusador. El abuso sexual infantil es uno de los más difíciles de procesar porque afecta profundamente la confianza, la identidad y las relaciones futuras y es uno de los que más frecuentemente ocurre dentro del seno familiar, normalmente, por el padre, hermanos mayores y abuelos, según nos muestran las estadísticas. Esto es profundamente dañino ya que las personas que deberían protegernos, nos agreden y confunden, ya que especialmente en el abuso sexual se puede engañar al menor diciéndole que 'le hacen eso porque la quieren', cuando en realidad es un abuso. Además es uno de los más frecuentes y silenciados, tanto por las víctimas, ya que el abusador tiene diferentes estrategias para hacer que no puedan contarlo, como por las personas que lo detectan, que muchas veces no intervienen pues ellas mismas han sido víctimas de ese abusador o no son capaces de creer que un familiar pueda hacer tal cosa. Pero no se debe minimizar ninguna forma de abuso, ya que todas tienen el potencial de generar un trauma profundo.

- ¿Un trauma siempre deja secuelas?

- No siempre, ya que depende de muchos factores. Por ejemplo, la gravedad del evento, si puso en peligro la vida de la persona o si fue perpetrado por una figura fundamental en la infancia, como un padre. También influye si el niño tuvo apoyo externo, ya que los niños no tienen los recursos internos para gestionar las situaciones traumáticas. También su frecuencia, si el trauma fue puntual o repetido en el tiempo, ya que éste último tiene más posibilidades de dejar secuelas.

- La violencia física aunque parece que eso es más de hace un tiempo. Golpes a modo correctivo, también una gran problemática.

- Aunque nuestra generación busca una crianza libre de violencia, estoy segura de que sigue habiendo más violencia de la que se sabe. Aún hay personas que, debido al trauma transgeneracional, repiten patrones de maltrato que vivieron en su infancia. Por otro lado, el maltrato físico es una realidad que no podemos ignorar. A un niño no se le corrige con violencia, lo único que conseguimos es generarle miedo y que se someta a las figuras de autoridad, al tiempo que acumula rabia que luego expresará en otro lugar, normalmente hacia sí mismo o hacia personas que sienta como más débiles. Esto, si se mantiene en el tiempo, tendrá consecuencias en la edad adulta, tornándose un adulto sumiso o agresivo, o ambas cosas. Aún queda mucho por recorrer, pero debemos seguir luchando para acabar con la violencia.

- ¿Se convierten esas personas agredidas en agresoras?

- No siempre, aunque existe esa posibilidad. Cuando una persona ha sido maltratada, puede internalizar un patrón racional basado en ser o la víctima o el agresor. Este patrón inconsciente puede repetirse en la vida adulta. Algunas personas maltratan a quienes les recuerdan a sus agresores o a sí mismas cuando eran pequeñas, por venganza o autodesprecio. Otras caen en el patrón de víctima, sometiéndose y viviendo con miedo como forma de defensa. Sin embargo, no todas las víctimas se convierten en agresores. Con el apoyo adecuado, muchas personas logran romper este ciclo y establecer relaciones más sanas.

- O por contra, empiezan a autolesionarse, intentan sucidarse...

- En algunos casos, sí. Las autolesiones o el suicidio pueden ser intentos desesperados para manejar el dolor emocional intolerable. Estas conductas no buscan 'llamar la atención', sino aliviar el sufrimiento. El cuerpo, en muchos casos, es más fácil de modificar o controlar que el dolor emocional. Además, algunas personas interiorizan la visión negativa que sus abusadores tienen de ellas, y creen que deben eliminar esas 'partes' malas de sí mismas. Sin embargo, esta es una interpretación errónea: no hay nada malo en ellas, y el maltrato nunca es su culpa.

- ¿Las posibles heridas que se han padecido de niños deben sanarse cuanto antes?

- Sin duda, cuando un trauma, el sistema de apego del niño se activa, esto quiere decir que intenta buscar protección y apoyo en las personas que le rodean, especialmente las cercanas, como los padres. Si las figuras cuidadoras actúan a tiempo y protegen al niño, creyéndole y sobre todo, alejándolo del maltratador, el impacto del trauma puede ser mucho menor. En muchos casos, la intervención temprana, junto con terapia adecuada, puede evitar que esas heridas dejen secuelas a largo plazo.