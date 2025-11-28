Recetas fáciles y saludables para otoño en familia La cocina familiar como espacio de aprendizaje y tradición, descubriendo recetas de temporada nutritivas, divertidas de preparar y perfectas para fortalecer hábitos saludables en casa

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:16 Compartir

El otoño tiñe de ocres y dorados nuestros bosques, y llena nuestras cocinas de sabores y olores reconfortantes. Es la estación de las calabazas, las castañas, las setas y las manzanas; ingredientes que nos invitan a reunirnos alrededor de los fogones y a disfrutar del placer de cocinar en familia. Porque la cocina, más que una obligación, puede ser un espacio de encuentro, de aprendizaje y de creatividad compartida.

En Bizkaia, donde la gastronomía es parte de nuestra cultura, el otoño nos brinda una oportunidad maravillosa para transmitir a nuestros hijos e hijas el amor por los productos de temporada y por la cocina casera. Una tradición que va más allá de la alimentación y que nos conecta con nuestras raíces y con los ciclos de la naturaleza.

Nuestra primera parada en el mercado

Antes de encender los fogones, una visita a cualquiera de los mercados locales de Bizkaia es el mejor punto de partida. El mercado de la Ribera en Bilbao, el de Gernika o el de Durango se convierten en un aula sensorial donde nuestros txikis pueden descubrir los colores, los olores y las texturas de los productos de otoño. Dejar que elijan las verduras que más les llamen la atención, que hablen con los baserritarras y que sientan el bullicio del mercado es una experiencia que les conecta con el origen de los alimentos y con la importancia de apoyar el comercio local.

Manos en la masa

Una vez en casa, llega el momento de ponerse el delantal y repartir las tareas. Pelar castañas, vaciar una calabaza, amasar la masa de un bizcocho… cada tarea, por sencilla que parezca, es una oportunidad para que nuestros hijos e hijas participen activamente y se sientan parte del proceso. Cocinar juntos no solo les enseña habilidades prácticas, sino que también fomenta la paciencia, la coordinación y el trabajo en equipo.

Podemos empezar con recetas sencillas y vistosas, como una crema de calabaza, unas galletas de avena y manzana o unos chips de boniato al horno. Lo importante no es que el resultado sea perfecto, sino que disfrutemos del proceso y que celebremos juntos el placer de haber creado algo con nuestras propias manos.

Aprender jugando entre fogones

La cocina es un laboratorio de aprendizaje. Mientras cocinamos, podemos explicarles a nuestros hijos e hijas de dónde vienen los alimentos, qué beneficios tienen para nuestra salud y cómo se transforman con el calor. Podemos contar cuántas castañas necesitamos para la receta, pesar la harina para el bizcocho o simplemente observar cómo el agua se convierte en vapor. Cada gesto es una oportunidad para aprender de forma práctica y significativa.

Para inspirarnos, podemos recurrir a libros de cocina pensados para niños. Títulos recientes como 'Aprendo a cocinar' (Editorial DK), 'Martintxo te enseña a cocinar' (Molino) de Martín Berasategui y David De Jorge, o 'Biotiful Kids' (Grijalbo) de Chloé Sucrée, ofrecen recetas sencillas y atractivas para que los más pequeños se inicien en el mundo de la cocina. Y para los que disfrutan con las historias, la serie de libros 'Magda, la cocinera intergaláctica' (Astiberri), escrita por Nicolas Wouters y con ilustraciones de Mathilde Van Gheluwe, es una forma fantástica de combinar la lectura con la pasión por la cocina.

La mesa: una fiesta de otoño

La experiencia no termina en la cocina. Podemos convertir la mesa en una auténtica fiesta de otoño, decorándola con hojas secas que hayamos recogido en el parque, con velas o con dibujos hechos por nuestros hijos e hijas. Sentarnos juntos a disfrutar de lo que hemos cocinado, sin prisas y sin pantallas, es el broche de oro a una jornada en familia.

Porque cocinar en otoño es mucho más que preparar una receta. Es una forma de celebrar la abundancia de la naturaleza, de transmitir nuestras tradiciones y de crear recuerdos cálidos y reconfortantes que nos acompañarán durante todo el invierno.