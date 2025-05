¿Qué puedo hacer yo ante un caso de violencia de género?

Leire Larrazabal Miércoles, 21 de mayo 2025, 18:25 Compartir

El año pasado hubo 94 mujeres asesinadas por violencia machista. Es una lacra que no cesa. Aitziber Torre es psicóloga y miembro del Colegio de Psicólogos de Bizkaia y reconoce «cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género: da igual la clase social, el nivel de estudios... aunque sí es cierto que existen ciertos factores de riesgo que nos pueda hacer más vulnerables a sufrirlo».

- ¿Cómo podemos ayudar a una amiga o familiar víctima de violencia de género?

- Me gustaría usar la definición que da el psicólogo Robert R. Carkhuff al concepto de ayuda: «Ayudar es promover un cambio constructivo en la mentalidad y en el comportamiento». Es fundamental que para que se pueda dar un cambio en la conducta de un individuo (un cambio real y duradero) el sujeto ha de hacer un trabajo personal a nivel psicológico, y eso requiere tiempo. Por lo tanto, dicha persona espera ser comprendida (escucha activa), que las otras personas puedan ponerse en su lugar y compartan su sufrimiento (empatía), y espera ser ayudada en la búsqueda de soluciones y en la toma de decisiones.

- ¿El tema cambia si la afectada es nuestra propia hija?

- En cuanto a la ayuda como tal, considero que son fundamentales los tres aspectos mencionados anteriormente (escucha activa, empatía y el diseño de un plan de acción con profesionales especializados). Sí es cierto que cuanta más cercanía exista en el vínculo con la víctima, uno/a puede sufrir con más intensidad mientras le acompaña. Otra cuestión a tener en cuenta, es el tipo de relación: si existe confianza y seguridad entre ambos, la ayuda pueda darse más fácilmente, pero si existe conflictividad y tensión entre ambos, sería aconsejable que interviniese un tercero.

- ¿En el caso de las jóvenes el hecho de no denunciar puede estar ligado a que no quieran perder su libertad y estar en todo momento controladas por sus progenitores?

- Creo que es muy importante valorar caso por caso: no todas tenemos las mismas facilidades en nuestro entorno familiar, no somos educadas con el mismo estilo de crianza, existen diferentes estilos de apego... Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género: da igual la clase social, el nivel de estudios... sí es cierto que existen ciertos factores de riesgo que nos pueda hacer más vulnerables a sufrirlo, pero no por ellos, el no tenerlos, nos haga libres de. Con ello quiero decir que, una chica joven que no quiere denunciar no creo que lo haga por no querer perder una libertad que sus padre no le dan, los progenitores pueden tener un estilo de crianza muy respetuoso y su hija ser víctima. Las razones de no denunciar pueden ser varias: miedo a no ser creída, temor por su integridad física, culpa de generar un mal al agresor, miedo a la revictimización por parte del sistema judicial o el entorno social...

- Otras veces, la víctima confía que el maltratador cambie... y puede llegar a ser tarde.

- Pueden ser varias las razones por las que la víctima se mantenga en la relación de maltrato: dependencia emocional, miedo a su integridad física o la de sus hijos, dependencia económica... y muy comúnmente el deseo de que el maltratador cambie. El maltratador no aparece al inicio de la relación, nadie estaría dispuesto a sentar las bases de su relación si existiese violencia. Aparece una vez se haya creado el vínculo amoroso. En toda relación de maltrato existe lo que se llama 'Ciclo de la violencia' donde la víctima queda atrapada en una espiral confusa y repetitiva donde sufre una y otra vez un estallido de violencia (bien sea psicológico, físico...) acompañado de fases de aparente calma, de arrepentimiento y promesas de cambio por parte del agresor.

El maltrato no mejora, puede ir a peor y como bien sabemos todos, incluso al asesinato de la víctima (según la macroencuesta española de violencia contra la mujer, el número de casos de mujeres asesinadas por violencia de género confirmados entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2024 ha sido de 1.293).

- ¿El papel que debe desempeñar el entorno de la víctima es importante?

- Muy importante. Si la víctima no ha podido salir de la relación de maltrato es porque necesita ayuda. Es fundamental la ayuda de profesionales para trabajar la dependencia emocional, la no recaída, pautas de protección, empoderamiento... pero antes, la víctima puede necesitar 'un puente', un apoyo, un motor que le ayude a llegar a ellos, esto es, su círculo más cercano.

Hay que ser cuidadoso y respetuoso, porque desde fuera las cosas se ven con más claridad, y en la medida de posible es importante poder respetar los tiempos y manera de proceder de la víctima.

Y en el caso de que exista una clara situación de peligro hay que intervenir de inmediato.

- El maltrato tanto físico como psicológico se debe denunciar. Tan dañiño uno como el otro.

-Toda forma de violencia es grave y dañina hacia cualquier persona. Como explica la actriz de teatro activista feminista Pamela Palenciano en su monólogo teatral: 'No solo duelen los golpes'.

«La denuncia no es siempre la manera de romper la relación, es necesaria la ruptura emocional»

- La máxima tiene que ser: 'siempre denunciar, nunca callar'.

- La denuncia sí considero que es importante, pero aún más si cabe que la persona pueda romper con la relación de maltrato. Llega un momento donde la víctima puede sentir vergüenza, culpa, no querer preocupar a sus seres queridos... y eso dificulta el poder pedir ayuda fuera y salir del ciclo de la violencia.

Si hay sospecha de violencia de género, como familiar/amigo lo primero sería buscar ayuda profesional. La denuncia no es siempre la manera de romper la relación, es necesaria la ruptura emocional.

- Y advertir a las jóvenes que también es un tipo de maltrato que tu pareja te controle el teléfono, lo que haces en redes...

- Eso es, a ese acto se le llama concretamente violencia digital. Recordar que hay diferentes formas de expresión del maltrato y lo que une a todas ellas es el abuso de poder; resulta ser una relación jerárquica donde el agresor se coloca en un lugar superior a la víctima y justifica así sus actos.

Las formas de maltrato pueden ser varias: violencia psicológica (insultos, amenazas, menosprecio, control sobre la vida de la víctima, humillaciones, restringir la libertad de movimiento, aislamiento...); física (golpes, empujones...); sexual (forzar, presionar, coaccionar, manipular a la víctima para tener relaciones sexuales); económicas (dificultar o prohibir a la víctima para que tenga independencia económica, controlar el acceso a los recursos económicos...); y violencia digitial (uso de la tecnología para controlar, acosar y vigilar lo que hace la víctima).

- Hay que implicarse y no mirar a otro lado. En definitiva, quitar las vendas de los ojos.

- ¡Por supuesto! La violencia de género es un delito social, esto es, dicha violencia no solo afecta a las víctimas individuales, sino que tiene un impacto en la sociedad. Por lo tanto, requiere una respuesta colectiva, involucrando a las instituciones y a la sociedad en general para poder erradicarla.

Es más, cualquiera puede denunciar ante la sospecha de una situación de violencia de género: tanto la víctimacomo un familiar, amigo, testigo o profesional. También recordar que se pueden realizar denuncias anónomas si el denunciante así lo desea. Las vías son diversas: teléfono 016, acudiendo a comisaría, plataformas online...