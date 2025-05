Planazo con mamá: maratón de 15 pelis para reír, llorar y comer palomitas

Laura A. Izaguirre Viernes, 2 de mayo 2025, 22:21 Compartir

Dice el refrán que «madre no hay más que una», pero dentro de cada una de ellas hay muchas mamás diferentes: cuando hacen de médico, de psicóloga, de profesora, de asesora de imagen, de cocinera, de gestora de redes sociales y de un larguísimo etcétera que es casi imposible enumerar. Y también hay muchos tipos diferentes de madres: la incondicional, la que también es amiga, la que no lo tuvo fácil, la que es madre pese a no compartir sangre, la que no entiende del todo a sus hijos, la que tiene que compartir el papel con otra 'madre'…

Sea como sea, a todas hay que celebrarlas siempre que sea posible. ¿Cómo? Si le preguntas a ella, seguramente le baste con pasar tiempo contigo, así que aquí te dejamos algunas ideas en forma de pels que te permitirán compartir con tu madre una tarde de sofá, manta y palomitas en la que compartir risas, lágrimas, canciones y muchos sentimientos.

Mamma mia!

A tener en cuenta Duración 109 minutos

Edad Todos los públicos

Una de las comedias musicales por excelencia al ritmo de las míticas canciones del grupo sueco ABBA. Sophie (Amanda Seyfried) está a punto de casarse y antes de que llegue el gran día quiere saber quién es su padre. Gracias a un viejo diario de su madre (Meryl Sreep) conocerá el nombre de tres posibles progenitores, y les invitará al enlace. Aderezado con interpretaciones memorables y una música increíble, es la historia de una madre que intenta proteger a una hija y de una hija que quiere conocer su historia. Ideal para una tarde de buen rollo.

Tres anuncios en las afueras

A tener en cuenta Duración 130 minutos

Edad Mayores de 16 años

La película que le valió a Frances McDormand el segundo de sus tres Oscar a mejor actriz es la historia de una madre que se enfrenta a un pueblo entero para encontrar al violador y asesino de su hija. Harta de que no se encuentre al culpable, Mildred (McDormand) pinta tres carteles acusadores a la entrada del pueblo contra el jefe de policía local («Violada mientras moría» / «¿Por qué no hay detenciones?» / «¿Cómo es posible, comisario Willoughby?»). Una oda al amor incondicional de una madre salpicada con pinceladas de dolor y culpabilidad.

Magnolias de acero

A tener en cuenta Duración 118 minutos

Edad Todos los públicos

Esta adaptación de la obra de teatro de Robert Harling es el claro ejemplo, entre el drama y la comedia, de lo que significa el concepto de tribu. Un grupo de mujeres de Lousiana afronta momentos complicados cuando la salud de Shelby (Julia Roberts) pone en peligro su posibilidad de tener hijos. Su madre (Sally Field) intenta apoyarla mientras lidia con su instinto de sobreprotección. Eso sí, ambas tienen el apoyo incondicional de su grupo de amigas, con las que comparten todo tipo de situaciones. Un ejemplo de sorodidad al más puro estilo sureño.

Brave

A tener en cuenta Duración 105 minutos

Edad Todos los públicos

Es la primera gran historia de Pixar que rompe los estereotipos de la típica princesa Disney. Mérida es la hija del rey y por ello su madre quiere que se convierta en una buena reina y cumpla con sus obligaciones, pero ella quiere escribir su propio destino. La visita a una anciana que concede deseos desatará el caos en el reino y el único modo de solucionar el problema es que madre e hija aprendan a escucharse. Una película que además de mostrar a una princesa diferente, pone sobre la mesa importantes valores como la valentía, la empatía y la comprensión.

Quédate a mi lado

A tener en cuenta Duración 124 minutos

Edad Todos los públicos

Jackie (Susan Sarandon) es una madre de dos hijos divorciada de Luke, quien ahora mantiene una relación con Isabel (Julia Roberts), dos mujeres que pese a que al principio no se entienden, deben acercarse la una a la otra y 'hacer familia' para afrontar una grave enfermedad. Una cinta que muestra las complicaciones de los matrimonios separados, de las nuevas parejas y de la aceptación de los hijos.

Todo sobre mi madre

A tener en cuenta Duración 105 minutos

Edad Mayores de 18 años

La oscarizada película de Pedro Almodóvar es un ejemplo del dolor de una madre tras la pérdida de un hijo. El de Manuela (Cecilia Roth) ha muerto a los 17 años en un accidente poco después de haber acabado un libro titulado 'Todo sobre mi madre', en el que expresaba su inquietud por no haber conocido a su padre. Para intentar huir de la realidad y cerrar viejas heridas Manuela viaja a Barcelona para buscar al padre de su hijo. Un homenaje a todas las madres y a todas aquellas mujeres a las que la vida ha puesto al límite.

Mujercitas

A tener en cuenta Duración Versión de 1949: 120 minutos / Versión de 1994: 75 minutos / Versión de 2019: 127 minutos

Edad Todos los públicos

En cualquiera de las versiones cinematográficas de la famosa novela de Louisa May Alcott, esta película es un 'must' indudable para cualquier madre e hija (o hijas). Mujercitas cuenta la historia de la familia March: la matriarca Marmee, sus cuatro hijas y un padre que lucha en el frente de la Guerra Civil americana. En una acción que se desarrolla a lo largo de varios años, esta película es la muestra perfecta de los vínculos entre mujeres completamente diferentes que tienen como núcleo central a una madre siempre dispuesta a orientarlas en cuestiones del corazón, la razón, la independencia, la perseverancia o la necesidad de mantenerse unidas ante la adversidad.

Cinco lobitos

A tener en cuenta Duración 105 minutos

Edad Mayores de 12 años

Amalia (Laia Costa) acaba de ser madre y no sabe muy bien cómo hacerlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres para poder compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. De lo que Amaia no se ha dado cuenta es de que aunque ahora sea madre, no deja de ser hija. Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y ganadora de la Biznaga de Oro en el festival de cine de Málaga, es una historia sobre las diferentes dinámicas de la maternidad y los nunca pasados de moda problemas dentro de las familias.

Lady Bird

A tener en cuenta Duración 96 minutos

Edad Mayores de 12 años

Para aquellas madres e hijas a las que les cuesta entenderse, esta película es un espejo en el que mirarse. Christine (Saoirse Ronan) es una adolescente que está en el último año de instituto, buscando una universidad que, a ser posible, esté lo más lejos posible de su familia. Una actitud no aprobada por su madre, (Laurie Metcalf), que la tacha de desagradecida. ¿El resultado? Que en cada una de sus interacciones saltan chispas. Lo que ninguna de las dos dice es que la una tiene miedo de dar el paso a la vida adulta y la otra se encuentra ante el inevitable síndrome del nido vacío.

La decisión de Anne

A tener en cuenta Duración 115 minutos

Edad Todos los públicos

La vida de Sara y Brian da un giro radical cuando a su hija de dos años le diagnostican leucemia. La única esperanza para salvar a la pequeña es recurrir a la ingeniería genética para tener otro hijo, y así nace Anne. Ambas hermanas tienen una relación muy estrecha, pero cuando Anne cumple 11 años debe tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Un drama conmovedor que muestra el amor incondicional de una madre y su desesperación por salvar la vida de su hija.

La fuerza del cariño

A tener en cuenta Duración 128 minutos

Edad Todos los públicos

Basada en la novela homónima de Larry McMurtry, Aurora (Shirley MacLaine) y Emma (Debra Winger) son una madre y una hija muy unidas, pero con puntos de vista muy distintos sobre la vida. Aurora es una viuda temperamental de buen corazón y Emma es una joven rebelde que en su deseo por querer independizarse opta por casarse. Una comedia melodramática que refleja la realidad de muchas familias: momentos buenos y malos, tiernos y crueles, en los que lo mismo surgen enfrentamientos que momentos de amor.

Feliz dia de la madre

A tener en cuenta Duración 120 minutos

Edad Mayores de 7 años

Una de esas películas con historias agradables y enredos entrelazados de la mano de varias familias que tienen que decidir cómo pasar el Día de la Madre. Garry Marshall, director de Pretty Woman, se pone al frente de esta divertida comedia que pone el foco en los diferentes tipos de madres, en su manera de vivir y de actuar con sus familias. Una celebración de la maternidad y de los vínculos entre madres e hijos.

Mi vida sin mi

A tener en cuenta Duración 126 minutos

Edad Todos los públicos

Ann (Sarah Polley) tiene 23 años, dos hijas y una complicada vida familiar que se acentúa cuando le diagnostican un cáncer de útero terminal que solo le permitirá vivir dos meses. Entonces, Ann descubre un inusual placer de vivir guiada por un impulso vital: elaborar una lista de cosas que quiere hacer antes de morir, desde buscarle 'novia' a su pareja a dejar a salvo a sus pequeñas. Una conmovedora, emocional, sensible y espléndida cinta dirigida por Isabel Coixet.

Sonrisas y lágrimas

A tener en cuenta Duración 174 minutos

Edad Todos los públicos

Uno de los grandes clásicos del cine musical. Ambientada en la Viena de 1938, antes de la ocupación nazi, cuenta la historia de María (Julie Andrews), una monja que no encaja en el convento y a la que envían como institutriz de los siete hijos del estricto capitán Von Trapp (Christopher Plummer), viudo desde hace poco tiempo. La casa de los Von Trapp funciona como un cuartel, pero la música de María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su cariño. A través de canciones que han pasado a la historia del cine, 'Sonrisas y lágrimas' muestra valores tan importantes como la integridad, la humildad y el valor en tiempos difíciles.

Ponte en mi lugar

A tener en cuenta Duración 120 minutos

Edad Mayores de 7 años

La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y su adolescente hija Ana (Lindsay Lohan), tienen gustos muy diferentes. Un buen día se despiertan la una en el cuerpo de la otra, un insólito hecho que hará que cada una de ellas entienda cómo es la vida en la piel de la otra. Una divertida comedia intergeneracional sobre madres e hijas.