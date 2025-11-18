¿Tienes plan para el último sábado de noviembre? Pues ahora sí con el estreno mundial de 'Superpatata, el musical' en Bilbao Un espectáculo para toda la familia que aúna música y dibujo

¿Quieres disfrutar de algo diferente? El próximo 29 de noviembre llega a la Sala BBK de Bilbao, de la mano de Tracking, 'Superpatata, el musical', una adaptación musical y teatral de los famosos cómics de Artur Laperla 'Superpatata', con música y dibujo en directo. La cita es a partir de las 13.00 horas, con entradas anticipadas a menores de 12 años por 8 euros y 10 euros en taquilla. Compra aquí las entradas. Además, de la mano de Fair Saturday donarán 1 euro de cada entrada a La Cuadri del Hospi. ¡No te lo puedes perder!

Y ¿qué es 'Superpatata, el musical'? Se trata de un concierto dibujado para toda la familia. Así, dos nuevos malvados, Acople y Distorsión, llegan con todas las intenciones de ascender en el ranking de villanos enemigos de Superpatata. Los dos aspirantes son grandes admiradores del pérfido Rey Zort III, más conocido como Rey Babosa, y de su fiel esbirro Robotín. La cuestión es: ¿conseguirán alcanzar tan altas cotas de maldad? Y, por otro lado, Superpatata, ¿conseguirá derrotar al malvado rey extraterrestre? Si quieres salir de dudas, no te pierdas la cita el sabado en la Sala BBK.

Y para ir calentando motores, el viernes, a partir de las 18.30 horas, en la Librería Joker (Euskalduna,7 de Bilbao), Artur Laperla estará 'in situ' para firmar vuestros cómics. ¡No esperes a que te lo cuenten!