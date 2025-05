Un plan perfecto en familia a la orilla de la ría de Bilbao

Martes, 27 de mayo 2025, 23:47 Compartir

La fundación bancaria BBK ha organizado en el marco de su décimo aniversario, el sábado 28 de junio, un innovador evento: BBK Ría. Un acto puntero e inolvidable, el primero de esta gran magnitud que acogen las aguas de la Ría de Bilbao, y que las convertirá, literalmente, en el escenario de las actuaciones de Iñigo de ETS, Amaia y Arde Bogotá, tres artistas contemporáneos en un gran momento de sus carreras. Será, sin duda, un acontecimiento histórico y memorable. La Ría de Bilbao, como principal arteria de la villa, ha sido testigo de la transformación a lo largo del tiempo de esta ciudad valiente, con una marcada personalidad, gran capacidad para reinventarse y una indudable visión innovadora.

Esta iniciativa, social y gratuita, hará converger la cultura y el ocio con la Ría como punto de encuentro, espacio de convivencia, de disfrute y de cohesión social. Desde las 18.00h hasta las 21.30h, BBK Ría inundará de música de calidad los márgenes de El Arenal.

Pero este no será el único gran evento que se celebrará este año con motivo de su décimo aniversario como fundación bancaria, vendrán más. «Hace diez años BBK optó por el camino más complicado, pero era el que más aportaba en términos de arraigo y estabilidad. Este gran evento que hoy presentamos, y nuestra apuesta por acercar la cultura a cada ciudadano y ciudadana de nuestro territorio, entre otras muchas iniciativas, no serían posibles de no ser por aquella decisión», destacó Nora Sarasola, directora de Obra Social de BBK, durante la presentación del concierto. «Creemos que la cultura es un motor de transformación social y una herramienta de cohesión clave para construir una comunidad unida, solidaria y diversa. Así que, impulsar eventos como éste es parte de nuestro compromiso. Ahora, ya tenemos excusa para juntarnos todos y todas a celebrar en torno a nuestra ría», señaló.

Un emplazamiento único para una gran cita

BBK Ría se ubicará en un espectacular escenario flotante en plataformas de grandes dimensiones entre los puentes del Arenal y del Ayuntamiento. El público podrá disfrutar de la música en directo en una experiencia irrepetible: a ambas orillas de la ría, y en agua, a bordo de embarcaciones autorizadas para ello.

El evento cultural arrancará con el gran fenómeno de la escena musical euskaldun de los últimos años, Iñigo de ETS, que continúa arrasando por cualquier lugar que pise, pues tras sus tres históricos conciertos del pasado marzo en el BEC, actuando ante 45.000 personas, agotaron en tan solo tres horas las entradas para su actuación del año que viene en el Movistar Arena de Madrid. Otra de las grandes invitadas será Amaia, quien, tras publicar su tercer álbum de estudio, 'Si Abro Los Ojos No Es Real', y colgar también el cartel de entradas agotadas en el Movistar Arena continúa sorprendiendo al público con su espontaneidad, talento creativo y su presencia en el escenario. El colofón final vendrá de la mano de la banda Arde Bogotá, una de las bandas más aclamadas de la escena del rock estatal actual.

Indiscutible icono de Bilbao, la Ría será el lugar de unión de todas aquellas personas que se acerquen a disfrutar de BBK Ría la tarde del sábado 28 de junio en un acto para todos los públicos.

Con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas participantes, el evento tendrá un acceso controlado y un número limitado de embarcaciones y artefactos flotantes. Estas embarcaciones estarán gestionadas por BBK siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes, quienes también regularán el uso de la lámina de agua. Las plazas disponibles para el público en las embarcaciones organizadas por BBK se asignarán mediante sorteo entre distintas asociaciones del tercer sector y personas con las que la entidad colabora habitualmente.

Asimismo, se habilitará una zona destinada a personas con movilidad reducida.