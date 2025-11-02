Pequeños exploradores: la aventura de disfrutar la naturaleza en otoño Más allá de las pantallas y el asfalto, los bosques y montes de Bizkaia nos ofrecen un escenario inmejorable para reconectar en familia, aprender jugando y sembrar en nuestros hijos e hijas el amor por el entorno

El otoño en Bizkaia es una explosión de colores, olores y sensaciones. Los ocres, rojos y amarillos tiñen nuestros bosques, el olor a tierra mojada lo inunda todo y la luz se vuelve más suave, más íntima. Es una invitación a salir, a explorar, a redescubrir nuestro entorno más cercano con ojos de niño. Y, sin embargo, muchas veces la inercia del día a día, las extraescolares o el mal tiempo nos empujan a quedarnos en casa, a refugiarnos en las pantallas.

Pero ¿y si este otoño nos propusiéramos lo contrario? ¿Y si convirtiéramos cada fin de semana en una pequeña aventura, en una oportunidad para que nuestros hijos e hijas se conviertan en pequeños exploradores? No hace falta irse muy lejos ni planificar grandes expediciones. La naturaleza, en Bizkaia, la tenemos a un paso. Y los beneficios de disfrutarla en familia son inmensos.

El bosque: un aula sin paredes

Un paseo por el bosque es mucho más que un simple ejercicio físico. Es una oportunidad para aprender, para despertar la curiosidad y para conectar con el ciclo de la vida. Recoger hojas de diferentes formas y colores, buscar castañas, observar los nidos vacíos en los árboles o seguir el rastro de un animal son actividades que estimulan la imaginación, la creatividad y el pensamiento científico de los más pequeños.

Además, el contacto con la naturaleza tiene un efecto directo en nuestro bienestar emocional. Reduce el estrés, mejora la capacidad de atención y nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con los demás. En un mundo cada vez más acelerado y digitalizado, el bosque nos ofrece un espacio de calma, de silencio y de juego no estructurado, fundamental para el desarrollo infantil.

Ideas para pequeños exploradores

En Bizkaia, tenemos la suerte de contar con un sinfín de lugares donde disfrutar de la naturaleza en otoño. Aquí os dejamos algunas ideas:

El Hayedo de Otzarreta: un clásico del otoño vasco. Sus hayas trasmochas y el arroyo que lo atraviesa crean un paisaje de cuento de hadas, perfecto para una excursión en familia

El Parque Natural de Gorbeia. Con sus múltiples senderos y áreas recreativas, es un lugar ideal para pasar el día. Podemos buscar setas (siempre con la ayuda de un experto), hacer un picnic o simplemente disfrutar del paisaje.

La Vía Verde de los Montes de Hierro. Un recorrido sencillo y accesible, perfecto para hacer en bicicleta o a pie, que nos permite descubrir el pasado minero de la comarca de Enkarterri mientras disfrutamos de la naturaleza.

El Bosque de Oma. Aunque el bosque original está en proceso de recuperación, podemos visitar la nueva ubicación y disfrutar de una experiencia artística y natural única.

Convertir la naturaleza en un juego

Para que la experiencia sea aún más divertida, podemos proponer a nuestros pequeños exploradores algunos retos:

• Crear un herbario: recoger hojas y flores secas para después clasificarlas y pegarlas en un cuaderno.

• Hacer un «land art»: utilizar elementos de la naturaleza (hojas, palos, piedras) para crear una obra de arte efímera en el suelo del bosque.

• Construir una cabaña: con ramas y hojas secas, podemos construir un pequeño refugio donde contar cuentos o tomar la merienda.

Se trata, en definitiva, de dejar volar la imaginación, de jugar, de mancharse y de disfrutar del momento presente. De apagar las pantallas y encender los sentidos. Y recordar que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos e hijas es el amor y el respeto por la naturaleza.

Preparándose para la aventura

Antes de salir de casa, es importante prepararse bien para disfrutar al máximo de la experiencia. Ropa cómoda y adecuada para el tiempo, calzado antideslizante, una mochila con agua y algo de comida y una bolsa para recoger los tesoros que encontremos por el camino. También es recomendable llevar una lupa para observar mejor los detalles y una libreta para anotar o dibujar lo que más nos llame la atención.

Y, por supuesto, no olvidemos la cámara de fotos. Documentar nuestras aventuras nos permitirá revivir los momentos especiales y crear un álbum de recuerdos familiares que perdurará en el tiempo.

Respeto y cuidado del entorno Enseñar a nuestros hijos e hijas a disfrutar de la naturaleza también implica enseñarles a respetarla y cuidarla. No dejar basura, no arrancar plantas, no molestar a los animales y seguir los senderos marcados son normas básicas que debemos transmitir desde pequeños. Porque ser un pequeño explorador no significa solo descubrir y disfrutar, sino también proteger y conservar para que las futuras generaciones puedan seguir viviendo estas mismas experiencias.