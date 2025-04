Ser los padres que tus hijos necesitan

Leire Larrazabal Sábado, 5 de abril 2025, 20:11 Compartir

Queremos ser los padres perfectos pero... ¿cómo lo podemos conseguir? No es tarea sencilla. En la paternidad nos encontramos con muchos aspectos invisibles que son esenciales pero que quedan relegados a un segundo plano. Beatriz Cazurro es psicóloga y psicoterapeuta y ha publicado el libro 'Atender lo invisible. Una aproximación a la relación con tus hijos más allá de las pautas'. La escritora lleva más de veinte años trabajando con pacientes de todas las edades desde una perspectiva humanista con enfoque de trauma.

- En primer lugar, para ejercer como padres, de una forma sana, debemos curar previamente las posibles heridas que hayamos arrastrado desde la infancia.

- No es algo obligatorio, pero desde luego nos puede ayudar en la tarea de relacionarnos con nuestros hijos. Conocernos siempre ayuda a la hora de relacionarnos con los demás e integrar cómo ha sido nuestra infancia es una parte de quienes somos que va a influir en nuestras interacciones con nosotros mismos, con los demás adultos y con nuestros hijos.

Ampliar Beatriz Cazurro. Javier Ocaña

- Usted aboga por una crianza respetuosa, que dista mucho de la crianza tradicional. ¿Qué pinceladas nos puede dar al respecto?

- Quizá el cambio principal sea la forma de ejercer la autoridad que supone la maternidad y la paternidad. Respetar las necesidades, ritmos, cualidades, limitaciones y desarrollo de los niños es algo que está alejado del autoritarismo o de la permisividad. La crianza respetuosa busca ayudar a los padres y madres a ver a sus hijos más allá de los comportamientos y etiquetas, conectar, comprender y proteger. Los límites y la autonomía forman parte de este objetivo y son una parte esencial de ese respeto que se quiere ofrecer. Todo lo que durante años se ha tratado de conseguir a través de castigos, gritos, exigencia... Simplemente se da cuando para nuestros hijos la relación con nosotros es segura.

- Habla de entender 'a nuestro niño interior'. Sostiene que se tiene que dar un equilibrio entre escuchar al niño interior y tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones . Y dice que 'encontrarnos con nuestro niño interior es algo tremendamente complejo'.

- Claro, muchos adultos tienen una idea de lo que fue su infancia que dista mucho de cómo la sintieron en realidad y muchas de esas sensaciones que no tenemos ubicadas, que no entendemos ni hemos podido dar espacio irrumpen en la maternidad y paternidad muchas veces en forma de reacciones automáticas que, además, pueden interferir en el vínculo con nuestros hijos. Comenzar a entendernos, encontrar espacios para aprender a escucharnos y aprender a atravesar sensaciones o emociones intensas que nos cuesta sostener no es sencillo, ni rápido, ni muchas veces compatible con las condiciones laborales, económicas o sociales.

Además, todo esto necesita compatibilizarse con cuidar a nuestros hijos, por lo que muchas veces necesitamos posponer lo nuestro al tener que atender asuntos urgentes para ellos. Es todo esto lo que hace tan complejo.

- Aunque hoy en día la conciliación resulta muy complicada y muchos progenitores tienen verdaderas dificultades para estar como quieran con sus hijos.

- Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Vivimos en un sistema que nos ha hecho creer que es más importante el tiempo de calidad que la cantidad de tiempo, y no es así. Importan calidad y cantidad. Algunas familias tienen la posibilidad de reducir la jornada o cambiar a otro trabajo que permita conciliar, pero existe un gran número de familias para lo que esto no es fácil, o incluso, imposible.

Por eso hablo de lo importante que es que comprendamos a nivel social la importancia de cuidar a la infancia para que se favorezcan los vínculos seguros y así se pueden, entre otras muchas cosas, prevenir problemas de salud mental y física.

- La salud mental, muy en boga hoy en día. Y cuenta también varios casos de intento de suicidio, otro gran tabú.

- Por suerte cada vez hablamos más de ello y empezamos a entender que el sufrimiento muchas veces es invisible pero real y que necesitamos atenderlo.

- ¿Qué es la 'matrescencia'?

- El término 'matrescencia' describe el proceso de cambio por el que pasamos todas las mujeres al ser madres. Es increíble que muchas mujeres no sepamos que cuando nos convertimos en madres pasamos por cambios hormonales, cerebrales, psicológicos y emocionales similares a la adolescencia. Al final no es más que una forma del cuerpo de prepararse para priorizar aquello que sea necesario para la supervivencia y el cuidado de nuestro bebé. Aún falta mucho por saber, pero parece ser que esos cambios duran al menos seis años y quizá a lo largo de toda la vida. Es difícil sabiendo esto cómo seguimos hablando del posparto como una etapa que dura semanas, algo completamente alejado de la realidad.

- Incide en que debemos ser coherentes, sin ánimo de ser perfectos.

- Se trata al final de ser quienes somos, ejercer el rol de forma honesta, no haciendo un papel. Que nuestros hijos nos conozcan y nosotros les podamos conocer a ellos. Que verdaderamente podamos transmitir comprensión desde un lugar honesto y no como si fuera una tarea a la que estamos obligados. Para que haya un vínculo seguro con nuestros hijos es importante que seamos coherentes, predecibles en su cabecita.

- 'Aceptarnos supone un duelo', dice. Y enumera cinco claves para la aceptación: notar, aumentar la capacidad para estar con lo que notamos, reconocer, validar y hacernos cargo.

- Aceptar es algo bastante abstracto y las claves, más que claves, son sugerencias para que podamos hacer tangible lo que significa. Hablo de aceptarnos sobre todo porque sin saber quiénes somos ni cuál es el punto del que partimos es difícil incorporar las pautas que leemos en libros o vemos en redes sociales, aunque las pautas estén bien. Muchos adultos hemos crecido muy desconectados de lo que notamos en el cuerpo y nos tratamos de forma bastante crítica. Si comenzamos a acompañarnos de otra forma nos va a ser más fácil hacerlo también con nuestros hijos.

- ¿La psicoterapia infantil es una gran herramienta?

- Hay pocas cosas en las que considere que puedo ser tajante sin tener en cuenta el contexto. La psicoterapia infantil es una opción, no la única, por supuesto. Y no es magia, sino un compromiso del profesional y de la familia de ese menor para cambiar lo que sea necesario para que ese niño pueda afrontar la realidad con otros recursos. Si llevamos a un niño para que cambie un comportamiento que sus padres aún no son capaces de cambiar o para ver si se convierte en otro niño que nos resulte más fácil tratar, quizá no sea un recurso adecuado.